Des douleurs à l'épaule stoppent Petrucci

Mauvaise nouvelle pour Danilo Petrucci, qui a dû renoncer aux importants essais menés cette semaine à Valence. La faute à une épaule douloureuse, dont il révèle avoir souffert toute la saison jusqu'à ce que la situation s'aggrave dans sa chute dimanche, durant la dernière course de la saison.

"J'avais déjà quelques difficultés à cause d'une tendinite à l'épaule gauche et malheureusement dimanche je suis tombé sur cette même épaule et je l'ai tordue à nouveau. [Lundi] je suis resté au repos, puis [mardi] j'ai essayé de rouler mais au bout de deux ou trois tours je n'avais plus d'énergie", explique-t-il auprès du site officiel du MotoGP. "J'ai essayé, mais au bout de deux ou trois tours, j'ai commencé à être en difficulté. Je ne pouvais pas rester dans l'aspiration, je n'arrivais pas à beaucoup bouger, alors on a décidé de rester prudents."

Lire aussi : Dovizioso enthousiasmé par le nouveau châssis Ducati

C'est donc une tendinite chronique à l'épaule gauche, accentuée dans l'accident de dimanche, qui pousse à présent le pilote Ducati au repos. "J'ai cette instabilité depuis l'hiver, mais j'ai beaucoup travaillé", précise-t-il, lui qui admettait dimanche qu'il terminait la saison très fatigué. "Après ma chute à Phillip Island, c'est tout mon dos qui n'était pas bien. Et puis quand je suis arrivé ici cette épaule était enflammée, j'avais une tendinite. J'ai fait la course en allant presque bien, mais quand je suis tombé j'ai à nouveau eu très mal. Je pense que ce muscle termine la saison en étant très faible et je sens que l'épaule bouge."

S'il a initialement été envisagé qu'il puisse reprendre la piste ce mercredi, il y a finalement renoncé, laissant Andrea Dovizioso et Michele Pirro mener à bien le travail nécessaire sur les nouveautés destinées à 2020. "Il a encore mal, alors nous avons suggéré qu'il ne force pas sur son épaule en roulant aujourd'hui parce que nous préférons prendre un peu plus de temps et l'avoir en meilleure forme à Jerez", explique Davide Tardozzi, team manager.

Aucune opération ne semble être requise pour cette blessure, que le repos et la physiothérapie devraient aidée à guérir. "Il y a une petite lésion sur le ligament et si je ne prends d'autre choc ça va", explique Petrucci. "Nous pensons qu'il faudra au moins un ou deux mois pour que son épaule se remette complètement", ajoute Davide Tardozzi. "Il y a une inflammation sur la coiffe des rotateurs de l'épaule et le médecin nous a dit qu'il lui faudrait au moins dix ou 15 jours de repos total, puis ensuite il faudra faire des soins pendant plus d'un mois."