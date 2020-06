Petrucci : "Ducati a décidé de ne pas poursuivre notre relation"

L'annonce, la semaine dernière, de l'arrivée de Jack Miller au sein du team factory de Ducati laissait planer le suspense sur l'identité de celui qui fera équipe avec l'Australien en 2021. Les deux titulaires actuels, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci, faisaient figure de candidats et, bien que le vice-Champion du monde en titre soit logiquement en tête de liste, ses récentes difficultés à trouver un accord financier avec le constructeur avaient laissé un petit espoir à Petrucci.

Comme depuis le début de la crise dans laquelle le sport est actuellement plongé, celui-ci espérait surtout pouvoir défendre ses chances en piste, comptant sur une conclusion des accords après la reprise des courses. Il n'en sera rien, Ducati ne pouvant légitimement pas retarder à ce point l'officialisation de son line-up officiel, alors que la concurrence a pris de l'avance pour placer ses pions.

C'est Danilo Petrucci lui-même qui a donné une indication claire quant à la tournure que prennent les événements. "Ducati a décidé de ne pas poursuivre notre relation", a-t-il déclaré au journal télévisé TGR Umbria. Un commentaire qui laisse entendre que le constructeur a fait son choix, qu'il s'agisse de confirmer Dovizioso à son poste ou de recruter un autre candidat, à l'image de Pol Espargaró dont les contacts avec Borgo Panigale sont un secret de polichinelle.

Arrivé dans l'équipe officielle de Borgo Panigale après quatre saisons chez Pramac Racing, Petrucci remportait il y a tout juste un an le Grand Prix d'Italie. Un mois plus tard, son contrat était prolongé pour 2020, cependant sa courbe de résultats n'allait pas tarder à s'abaisser, le menant vers une seconde partie de championnat marquée par les doutes et une rétrogradation de la troisième à la sixième place de la hiérarchie mondiale.

Désormais, Petrucci espère capitaliser sur la nouvelle saison, bien que retardée et perturbée, pour démontrer qu'il mérite une place en MotoGP. "Il est clair que ça me déçoit", admet-il, "mais mon objectif est de rester en MotoGP et de courir en MotoGP. Il y a un an seulement, je gagnais, alors je voudrais continuer et gagner encore. Je les remercie pour l'expérience [que j'ai acquise]. Il reste un an durant lequel nous pouvons obtenir des satisfactions, je suis donc confiant et j'espère que ça commencera bientôt."

Lors de l'annonce de la promotion de Jack Miller, le manager de Danilo Petrucci avait évoqué deux pistes pour l'avenir de son pilote : rejoindre le WorldSBK pour continuer à y défendre les couleurs de Ducati, et rester en MotoGP en intégrant l'équipe Aprilia. Au sujet de cette seconde option, il avait indiqué qu'un contact avait été établi, mais qu'il n'y avait "rien de concret", sachant que le constructeur de Noale donne la priorité à ses pilotes actuels.

Le seul espoir de Petrucci en ce sens serait que la suspension d'Andrea Iannone soit confirmée par le TAS. Dans le cas contraire, d'autres ouvertures pourraient exister, mais là aussi à condition que d'autres quittent leur poste : Pol Espargaró est la priorité de KTM mais les contacts qu'il a noués avec Ducati et Honda laissent planer le doute, à ceci près que Dovizioso serait, là aussi, un candidat sérieux ; le HRC doit également évaluer la pertinence de conserver Álex Márquez dans son équipe officielle ou de libérer une place pour un nouveau pilote.