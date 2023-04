Les pilotes Aprilia prêts à se battre en duel ?

Charger le lecteur audio

Maverick Viñales a signé le meilleur temps de la première séance d'essais du Grand Prix d'Argentine, vendredi, devant son coéquipier Aleix Espargaró, puis les deux hommes ont échangé leurs positions dans la séance de l'après-midi. Deux doublés Aprilia et des ambitions décuplées pour le constructeur italien, un an après sa victoire sur place.

Maintenant que le niveau de la RS-GP sur la piste de Termas de Río Hondo est confirmé, ce qui intéresse c'est le duel qui se profile entre les deux pilotes. Car Viñales n'a jamais semblé aussi proche de la victoire, lui qui a fait preuve d'une grande solidité le week-end dernier pour décrocher la deuxième place de la course portugaise derrière Pecco Bagnaia, et loue volontiers son osmose avec la RS-GP. Très zen quand il n'est pas sur sa moto, il montre les crocs en revanche quand il abaisse la visière de son casque, désormais certain d'avoir atteint le niveau qu'il lui faut pour viser haut.

Son point de vue à présent, c'est que la lutte qu'il va pouvoir mener face à son coéquipier et ami n'est que meilleure pour les rendre tous les deux plus rapides. "C'est bien. Il faut qu'on se pousse l'un l'autre, et c'est bon pour Aprilia", juge-t-il. "En 2015, quand on était chez Suzuki, c'était la même chose. On se battait l'un l'autre en piste, mais en dehors de la piste, on avait toujours une bonne relation. On doit être intelligents, le secret chez Aprilia est l'harmonie qui règne au sein de l'équipe et qui doit rester la même. C'est bien qu'il y ait de la rivalité, c'est comme ça qu'on ira plus vite."

Va-t-on vers un duel entre les deux officiels Aprilia à l'avant des courses de ce week-end ? "Ça pourrait être sympa", réagit Maverick Viñales au micro du site officiel, "mais notre objectif c'est de donner le maximum de ce qu'on a et je suis complètement sûr qu'on se battra devant si c'est le cas."

Je préfère finir septième avec Maverick en neuvième place, plutôt qu'il soit premier et moi deuxième. Aleix Espargaró

Cette concurrence désormais plus forte entre les deux pilotes Aprilia, accentuée par le niveau atteint par Viñales maintenant que son apprentissage de la RS-GP est terminé, Aleix Espargaró la ressent lui aussi et il l'aborde avec le même esprit de compétiteur. "Bien sûr que ça m'énerve que mon coéquipier soit devant, plus que n'importe qui d'autre. Je préfère finir septième avec lui en neuvième place, plutôt qu'il soit premier et moi deuxième. C'est comme ça. Mais il faut avoir du respect et de l'humilité", explique le #41.

Espargaró, qui a trouvé les bons chronos durs à atteindre compte tenu du manque d'adhérence offert par le circuit argentin, sait aussi dans quelle mesure il peut tirer profit de la compétitivité de son coéquipier ou des autres Aprilia présentes en piste. "Il s'agit de travailler en équipe et quand on se battra pour le championnat, je suis sûr que ça fera des étincelles, mais pour l'instant, le respect est de mise. Plus il y a d'Aprilia devant, mieux c'est."

Où se trouve la plus grande menace à ce stade, selon le leader du premier jour : dans le clan Ducati ou de l'autre côté du stand Aprilia ? "Les deux. Les Ducati sont très proches et Maverick aussi", répond l'Espagnol, déjà tourné vers ce qui va s'avérer essentiel pour la suite. "Il ne s'agit pas uniquement de faire la pole position, mais aussi [d'avoir un bon] rythme, d'économiser le pneu arrière. Apparemment, on va faire les deux courses ici avec la gomme arrière tendre, donc dans la course longue en particulier il s'agira de prendre soin du pneu arrière. Ça n'est pas qu'une question de vitesse, il y a aussi d'autres choses, donc il faut qu'on voie si on arrive à progresser un petit peu pour demain."

"Je le dis sincèrement, on est très rapides mais il faut qu'on fasse une bonne qualif", ajoute Aleix Espargaró. "Sinon, ça ne sert à rien. J'étais aussi le plus rapide au Portugal, j'ai fait le tour le plus rapide et j'ai signé le record de la piste dimanche, mais cela ne m'a pas aidé à dépasser la neuvième position."