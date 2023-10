Quatre pilotes contrôlés sous la limite de pression pneumatique

Le GP d'Indonésie a vu quatre pilotes recevoir un avertissement pour ne pas avoir respecté les limites autorisées en termes de pression pneumatique. Depuis la mise en place de la mesure visant à contrôler ces paramètres selon un cadre strict pendant les courses, Maverick Viñales (à Barcelone) et Dani Pedrosa (à Misano) avaient déjà été signalés hors des chiffres à respecter mais jamais encore autant de concurrents n'avaient été épinglés lors d'une même épreuve.

Marco Bezzecchi (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha) et Raúl Fernández (Aprilia) ont tous les quatre été contrôlés en dessous des limites conseillées par Michelin pendant la course principale du Grand Prix disputé à Mandalika, ce dimanche. Une épreuve rude pour les gommes, avec un bitume allant jusqu'à 62°C d'après les indications de Michelin. Rouler sous la pression autorisée constitue une contravention à l'article 2.4.4.9 du règlement, qui encadre désormais ces réglages pour les pneus, malgré les réticences qui se sont exprimées lorsque cette mesure a été mise en place.

Depuis le GP de Grande-Bretagne, cet été, un dispositif permet de vérifier le suivi des procédures grâce à des capteurs, avec des mesures visant à s'assurer que chaque pilote a roulé avec une pression minimale indiquée durant 30% de la course sprint et 50% de la course principale, au moins. La décision rendue par le panel de commissaires dimanche ne précise ni la pression enregistrée, ni la durée pendant laquelle la limite n'a pas été respectée, ni le ou les pneus en cause.

Avant d'en passer à un risque de disqualification, les commissaires font preuve d'une certaine clémence pendant les premiers mois d'application de cette règle. Une première infraction n'entraîne donc qu'un avertissement : c'est le cas des quatre pilotes épinglés dimanche en Indonésie.

En revanche, des pénalités de temps s'appliqueront en cas de récidive : à la deuxième infraction, il en coûtera trois secondes, à la troisième six secondes et à la quatrième 12 secondes venant s'ajouter au temps de la course pour le pilote incriminé.