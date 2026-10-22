MotoGP GP d'Australie

"Tellement triste" : les pilotes MotoGP déplorent la fin de Phillip Island

Jack Miller, Pedro Acosta et Marc Márquez rendent hommage au circuit australien, qui accueille ce week-end son dernier Grand Prix MotoGP.

Rachit Thukral

Mis à jour: 22 oct. 2026, 11:41

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Rob Gray / Polarity Photo

Les pilotes MotoGP ont exprimé leur déception face au départ imminent de Phillip Island du calendrier, beaucoup considérant le circuit comme l'un de leurs préférés.

Le Grand Prix d'Australie, ce week-end, marquera la dernière visite du MotoGP à Phillip Island, avant le transfert de l'épreuve sur un circuit urbain rénové à Adélaïde l'an prochain.

Long de 4,4 km, le tracé a toujours été très apprécié des pilotes, séduits par ses courbes rapides, ses fréquents changements de dénivelé et son caractère à l'ancienne.

L'ambiance qui règne sur ce circuit situé au sud de Melbourne contribue également à l'attrait de l'épreuve. Son environnement côtier et ses paysages en font une étape à part du calendrier MotoGP.

Seul Australien présent sur la grille, Jack Miller, pilote Pramac, a couvert d'éloges Phillip Island et expliqué ce qui rend ce circuit si particulier à ses yeux.

"Les émotions sont fortes", a-t-il déclaré. "C'est probablement l'un des circuits les plus emblématiques du calendrier et il a donné lieu à certaines des plus belles courses que nous ayons jamais vues en MotoGP."

"À Phillip Island, même si la moto ne fonctionne pas parfaitement, on peut quand même compenser certaines choses une fois qu'on arrive à la faire tourner correctement. Notre moto tourne plutôt bien. Donc, tant qu'on arrive à la faire pivoter et à la faire tourner convenablement, on devrait avoir notre chance."

"Cet endroit est phénoménal et rouler ici sur une MotoGP est quelque chose de particulier. On danse en quelque sorte avec la moto tout au long du tour, en essayant de gérer les vibrations, les wheelings et la façon dont elle réagit au vent."

"On ne peut jamais attaquer à fond. On joue en permanence avec la moto, ce qui rend le pilotage encore plus amusant."

"Je trouvais ironique que nous puissions avoir une météo fantastique tout au long du week-end, après les conditions difficiles que nous avons connues ces deux dernières années. Mais ça ne semble pas être le cas. Phillip Island s'offre un véritable dernier tour de piste avec des conditions qui changent constamment."

Pedro Acosta, pilote KTM, a expliqué qu'il plaçait Phillip Island au même rang que des circuits mythiques comme le Mugello, alors qu'il s'apprête à faire ses adieux au tracé australien.

Interrogé sur les émotions que les pilotes ressentiraient lors de leur dernière visite dans la région de Melbourne, Acosta a répondu : "D'un côté, ce sera magnifique pour tout le monde ; de l'autre, ce sera tellement triste."

"C'est l'un des endroits où l'ambiance est la meilleure de tout le calendrier. Le public est très proche de nous. Et le circuit fait partie de ces tracés légendaires du championnat, comme le Mugello, Jerez et d'autres."

"Ce sera tellement triste de ne plus venir ici l'année prochaine."

Le circuit de Phillip Island.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Double vainqueur du Grand Prix d'Australie, Marc Márquez a décrit Phillip Island comme un circuit qui impose le respect aux pilotes.

"C'est l'un de mes circuits préférés et j'y prends énormément de plaisir", a-t-il déclaré. "Mais c'est un tracé très rapide et très étroit, où l'on se retrouve dans les graviers en un rien de temps lorsqu'on chute."

"C'est l'un de ces circuits que les pilotes respectent profondément. C'est un peu comme aux Pays-Bas : on éprouve ce même respect."

"Le dernier secteur est celui qui impressionne vraiment, surtout lors des premiers tours, et ce sera encore le cas cette année."

Jorge Martín, rival de Márquez dans la lutte pour le titre, a également souligné l'attrait de l'expérience dans son ensemble à Phillip Island, où les pilotes séjournent souvent dans des maisons de vacances en location plutôt que dans des hôtels classiques.

"Je suis sûr que Phillip Island me manquera ces prochaines années. Peut-être que nous reviendrons, mais pour le moment, cet endroit va me manquer", a-t-il déclaré.

"D'abord, il y a le circuit lui-même. C'est agréable de rouler ici. C'est très différent de ce dont nous avons l'habitude. C'est très rapide et il faut beaucoup de technique pour être performant. Depuis mon arrivée en Moto3, j'ai toujours adoré ce circuit."

"Ensuite, il y a l'endroit. L'ambiance est géniale ici. On loge aussi dans une maison entourée de toute cette faune, on peut faire du surf et bien d'autres choses. C'est un endroit agréable que j'ai toujours apprécié."

Même si Phillip Island est devenu culte dans le monde de la moto, le vieillissement de ses installations et le manque de possibilités d'hébergement ont remis en question son avenir pendant plusieurs années.

Cette année, le gouvernement d'Australie-Méridionale a conclu un nouvel accord pour déplacer le MotoGP hors de l'État de Victoria. Le circuit urbain d'Adélaïde, qui a autrefois accueilli des Grands Prix de Formule 1, se prépare ainsi à recevoir la catégorie reine l'an prochain.

Les pilotes MotoGP ont quelque peu assoupli leur position sur Adélaïde après que le championnat a répondu à leurs inquiétudes concernant la sécurité à l'aide d'une vidéo embarquée générée par intelligence artificielle. Ils reconnaissent toutefois qu'ils regretteront Phillip Island.

Le circuit de Phillip Island.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Phillip Island a toujours été un magnifique circuit pour le spectacle, à la télévision comme pour le public", a déclaré Luca Marini, pilote Honda.

"Certaines années, c'était peut-être la plus belle course de la saison. En 2017 ou en 2018, je ne me souviens plus exactement, les courses étaient incroyables, et cela s'est encore produit par la suite."

"Il y a aussi le trophée, qui est incroyable. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé, mais malheureusement, je ne suis jamais monté sur le podium ici. Alors, essayons cette année sous la pluie."

"Ce serait encore un trophée magnifique, car je pense qu'il est chargé d'histoire et possède un style unique. On ne peut le gagner qu'ici et, pour les pilotes, le trophée a toujours de l'importance."

Marco Bezzecchi, pilote Aprilia, a ajouté : "En général, sur les beaux circuits, on assiste toujours à de très belles courses. Ici, les batailles ont toujours été incroyables."

"L'an dernier, la course était fantastique. C'était aussi mon premier podium en MotoGP à Phillip Island. C'était donc un bon souvenir."

Phillip Island a accueilli son premier Grand Prix d'Australie en 1989, avant de devenir une étape permanente du calendrier en 1997, en remplacement d'Eastern Creek. Cette année marquera la 30e et dernière course du championnat du monde sur l'île.

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Álex Márquez demande au MotoGP d'attendre encore pour confirmer le GP du Qatar

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





Marc Márquez annonce la couleur à Phillip Island malgré la menace Aprilia



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 h



Marc Márquez annonce la couleur à Phillip Island malgré la menace Aprilia





Toyota remporte les 6H de Barcelone et scelle le titre constructeurs



WEC



WEC



6 Heures de Barcelone



3 j



Toyota remporte les 6H de Barcelone et scelle le titre constructeurs





Gresini : le nouveau règlement MotoGP ne creusera pas l'écart entre teams d'usine et satellites



MotoGP



MotoGP 4 j



Gresini : le nouveau règlement MotoGP ne creusera pas l'écart entre teams d'usine et satellites

Dernières actus





"Tellement triste" : les pilotes MotoGP déplorent la fin de Phillip Island



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



"Tellement triste" : les pilotes MotoGP déplorent la fin de Phillip Island





Álex Márquez demande au MotoGP d'attendre encore pour confirmer le GP du Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



48 min



Álex Márquez demande au MotoGP d'attendre encore pour confirmer le GP du Qatar





Marc Márquez annonce la couleur à Phillip Island malgré la menace Aprilia



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



1 h



Marc Márquez annonce la couleur à Phillip Island malgré la menace Aprilia





L'évolution ADUO du moteur Honda l'a fait régresser en matière de comportement



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



4 h



L'évolution ADUO du moteur Honda l'a fait régresser en matière de comportement

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire