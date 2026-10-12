Les pilotes opposés aux sanctions prévues en cas d'absence lors d'événements avec les fans

Comme annoncé par Motorsport.com, samedi, en Indonésie, le MotoGP a informé les équipes qu'une amende de 5000€ serait infligée aux pilotes qui ne consacreraient pas un temps minimum aux événements destinés aux fans.

Parmi ces événements figure le Hero Walk, qui se tient dimanche matin et au cours duquel les pilotes, pendant 20 minutes, se font prendre en photo et signent des autographes pour les fans. Ce dimanche, à Mandalika, sous un soleil de plomb et avec une température dépassant les 30°C, cet événement a déjà enregistré quelques absences notables. Les pilotes concernés devraient donc, semble-t-il, s'acquitter dès à présent de premières amendes.

Selon cette nouvelle initiative, tout pilote qui ne respecterait pas une durée minimale de présence (dix minutes lors du Hero Walk) devra s'acquitter d'une amende. Son montant augmentera en cas de récidive, et cela pourrait aller jusqu'à des sanctions sportives telles que des pénalités sur la grille de départ ou des points de pénalité au classement général.

"Je ne vais pas me prononcer sur ce sujet, je ne veux pas avoir de problèmes. Si vous étiez pilote, seriez-vous pour ou contre ?", a questionné Fabio Quartararo, l'un des pilotes phares du paddock, qui compte plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram.

"Je ne suis pas d'accord avec cette mesure", a quant à lui déclaré Pedro Acosta lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com. "Dans une telle situation, les organisateurs du championnat ne savent pas comment va le pilote. Par exemple, je suis d'accord par rapport au fait que Marc Márquez n'ait pas participé à la course de karting [au Japon, où il avait envoyé une doublure, ndlr], car l'enjeu est bien plus important."

"Je comprends que si on arrive à un événement et qu'on repart vite, ils s'énervent. Mais si quelqu'un a subi une chute et doit choisir entre se remettre ou signer des autographes, il va se remettre. Je comprends qu'on doive faire plus de choses, car en général, on en fait tous un peu trop, mais il faut comprendre la situation de chacun."

"Il faut trouver un juste milieu. On ne peut pas retirer des points au classement général ou des places sur la grille de départ simplement parce qu'on ne se rend pas à un événement, c'est absurde", a ajouté le pilote de KTM.

S'il est vrai que Márquez, il y a une semaine, a manqué un événement de karting en envoyant une doublure, la vérité est que le championnat surveillait la situation depuis des semaines. Cette absence n'a donc pas été le déclencheur de cette nouvelle initiative.

"Nous, les pilotes, sommes les premiers à vouloir que ce sport se développe", a expliqué Marc Márquez lorsque Motorsport.com lui a demandé son avis. "Mais, de mon point de vue, il existe d'autres moyens pour que le championnat se développe sans forcer autant ni exiger autant des pilotes. On est déjà très sollicités physiquement."

"Et ce n'est pas tous les week-ends. Ce sont des moments ponctuels, pas à tous les Grands Prix. Ici, par exemple, on termine le warm-up, il fait très chaud, on sort d'une réunion rapide et on doit se rendre à la parade, 20 minutes sous le soleil. Notre volonté est de faire évoluer ce sport, mais dans certaines limites. Mais, évidemment, ce n'est pas nous qui décidons et nous nous adaptons", a ajouté le pilote Ducati.

Les pilotes MotoGP lors d'un événement à Mandalika Photo de : MotoGP

"C'est une situation assez compliquée : aujourd'hui, si tu ne participes pas au Hero Walk ou si tu n'y restes pas dix minutes, ça te coûte 5000€. C'est difficile. Je pense qu'ils poussent les pilotes à bout : nous avons de plus en plus de courses et d'événements, nous sommes à bout de forces. En ce moment, nous sommes en pleine période de courses sous une chaleur intense, elles sont très exigeantes", explique Álex Márquez.

"C'est un peu comme s'ils se moquaient un peu du point de vue du pilote. Ils devraient mieux comprendre le point de vue du pilote : aujourd'hui, nous avons roulé 45 minutes à 190 battements par minute, et ils ne comprennent pas ça", estime l'Espagnol.

Enea Bastianini, après la course, n'avait toujours pas été informé par son équipe de cette nouvelle réglementation. "À vrai dire, personne ne m'a rien dit", a déclaré l'Italien. "Mais s'ils comptent infliger des amendes de 5000€, autant aller aux événements !"

"Mais vu la tournure que prend la situation, il serait intéressant de mettre quelque chose en place", a-t-il ajouté en faisant référence à une association de pilotes, comme en F1.

Alors qu'il dispute ses dernières courses en MotoGP, Álex Rins ne sera plus trop affecté par cette nouvelle situation. Le pilote Yamaha a toutefois fait part d'une réflexion : "C'est trop dur. Dans des courses comme celle-ci, il faut voir dans quel état on finit, complètement épuisés."

"Je ne dis pas qu'il ne faut pas organiser ce genre d'événements avec les fans, mais il faut faire preuve d'un peu de considération envers les pilotes. Il est clair qu'ils sont là, nous vivons grâce à eux, nous devons leur en être reconnaissants, mais ils doivent le faire autrement, peut-être dans une enceinte couverte", a proposé Álex Rins.