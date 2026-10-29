MotoGP GP du Qatar

Les pilotes MotoGP se résignent à courir au Qatar malgré les inquiétudes liées à la sécurité

Lors de leur dernière réunion avec le promoteur du championnat, jeudi à Sepang, les organisateurs ont réaffirmé que l'instabilité actuelle au Qatar ne justifiait pas l'annulation du Grand Prix prévu la semaine prochaine.

Oriol Puigdemont

Publié: 29 oct. 2026, 10:35

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), détenteur des droits commerciaux du championnat, reste pleinement déterminé à organiser le Grand Prix du Qatar, programmé le week-end prochain après avoir été reporté de près de six mois par rapport à sa date initiale.

Le conflit qui a éclaté en février entre l'alliance américano-israélienne et l'Iran a créé un climat d'instabilité dans l'ensemble de la région du Golfe. Si la situation est moins tendue que durant les premiers mois de la guerre, la crise reste toutefois irrésolue.

Depuis plusieurs semaines, la plupart des pilotes MotoGP expriment leurs réserves quant à la perspective de se rendre dans une région où les tensions restent élevées et où les hostilités pourraient reprendre à tout moment. Plus des trois quarts des pilotes de la grille ont fait part de leur opposition à ce déplacement, contrairement au MGPSEG, qui estime que les garanties fournies par le gouvernement qatari sont suffisantes.

Après la réunion organisée mercredi dans les bureaux du circuit de Sepang, en Malaisie, en présence des pilotes et de la plupart des directeurs d'équipe, Carmelo Ezpeleta, directeur général du promoteur, s'est de nouveau entretenu avec eux jeudi.

Selon les informations de Motorsport.com, le dirigeant a réaffirmé sa position aux personnes présentes. À l'issue de la réunion, celles-ci ont eu le sentiment que l'épreuve aurait lieu quoi qu'il arrive, même si certains pilotes décidaient de ne pas faire le déplacement.

Ezpeleta a rappelé aux pilotes que leurs contrats les liaient à leurs équipes respectives, lesquelles seraient finalement responsables des éventuelles sanctions en cas de non-respect de leurs obligations.

Le GP du Qatar devrait bien avoir lieu.

Photo de: Eric Alonso / Getty Images

La semaine dernière, en Australie, les pilotes avaient demandé à MGPSEG de leur fournir une série de garanties écrites concernant leur sécurité et les mesures de protection prévues pour le paddock au Qatar si la crise venait à s'aggraver alors que le personnel se trouverait dans le pays.

Le promoteur estime que ces garanties ne relèvent pas de ses compétences et qu'elles sont de la responsabilité du gouvernement qatari.

Selon les informations de Motorsport.com, le Qatar a transmis un document dans lequel il s'engage à réagir en cas d'urgence. Les pilotes réclament toutefois des assurances plus précises.

Dans ce contexte, Carlos Ezpeleta, directeur général adjoint de MGPSEG, est attendu en Malaisie dans les prochaines heures. Il lui incombera de détailler les garanties proposées par le pays.

Au sein des équipes, la plupart des membres du personnel se montrent réticents à l'idée de se rendre au Qatar, même si les positions varient considérablement d'une personne à l'autre.

Yamaha prévoit, par exemple, d'envoyer le moins de personnel possible, tandis que Honda envisage une approche similaire.

Par ailleurs, plusieurs diffuseurs détenteurs des droits de retransmission du championnat ont déjà indiqué qu'ils n'enverraient aucun membre de leur personnel à Losail.

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