Les pilotes stupéfaits par la foule sur le circuit du Mans

Le Grand Prix de France est-il en passe de battre un nouveau record d'affluence ? L'an passé, Le Mans avait attiré 278 805 spectateurs sur l'ensemble du week-end, un record pour le MotoGP que l'on a brièvement cru battu à Jerez, mais une erreur de calcul a été faite et le GP d'Espagne n'a finalement accueilli "que" 181 289 sur les trois jours. Le rendez-vous sarthois pourrait donc améliorer son propre record, avec déjà des chiffres de fréquentation très élevés vendredi.

Tous les éléments semblent réunis entre l'ajout d'une tribune et les jours fériés du milieu de semaine en France, qui ont permis à de nombreuses personnes de faire le pont et d'assister à l'ensemble des festivités. Dès mercredi soir, le public était présent en nombre et beaucoup de pilotes qui dormaient sur place se sont amusés d'avoir vécu une nuit agitée, en raison des fêtes dans les campings entourant le circuit.

La foule était encore présente en nombre pour la journée de jeudi. "On a fait un pré-show et il y avait probablement 10 000 personnes, facilement", a noté Maverick Viñales. "C'est incroyable. C'est toujours comme ça en France donc ce serait très sympa si c'était comme ça sur tous les GP où l'on se rend."

Les tribunes étaient combles vendredi, chose extrêmement rare sur les Grands Prix. "Je tiens à dire que dans ma longue carrière, je n'ai jamais, jamais vu une piste comme ça le vendredi, remplie de monde", a reconnu Aleix Espargaró. "Je n'avais jamais, jamais vu ça. C'était incroyable, déjà [jeudi] soir. Je l'ai souvent dit, j'aime me rendre dans des lieux où ils aiment notre championnat, c'est fantastique."

"On le sent à la perfection", a-t-il ajouté. "Quand on sort du garage, on le voit sur la gauche, les tribunes sont pleines. Dans le S [du Garage] Bleu, on voit que c'est rempli de gens. Quand on rentre dans les stands, c'est vraiment rare de voir une piste comme ça le vendredi. C'est très, très bizarre. Même à Jerez, qui était incroyable, il n'y avait personne le vendredi, donc c'est fou."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Même surprise du côté de Fabio Quartararo. "Je ne le dis pas parce que c'est mon GP à domicile, mais je pense qu'il n'y a aucune piste avec autant de monde le vendredi", a souligné le Champion du monde 2021. "Même jeudi il y avait beaucoup de monde. C'est incroyable, les supporters sont totalement fous donc c'est fantastique de sentir autant de soutien."



Et qui dit supporters français nombreux dit casquettes Quartararo qui s'arrachent dans les boutiques : "J'espère que oui, il y avait de nouvelles casquettes et de nouveaux t-shirts donc j'espère que ça fonctionne !" s'est amusé le Niçois.

Johann Zarco a aussi senti un soutien particulier depuis le début du week-end. "Dès le vendredi, il y a beaucoup de monde autour de la piste est c'est bien parce que c'est une très bonne énergie", s'est-il réjoui. "J'adore les saluer quand la séance est terminée. [Avec] la piste et le soleil, c'est un lieu pour prendre du plaisir. J'aime cette piste."

Le seul effet négatif pourrait être... la difficulté à trouver le sommeil. Espargaró n'a "pas du tout" bien dormi dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des fêtes qui s'éternisaient. "J'ai triché [jeudi] pour dormir, à minuit j'ai dû prendre prendre quelque chose pour dormir parce que même avec les bouchons dans les oreilles, j'ai ouvert la porte dans mon motorhome et j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui faisait la fête !" a plaisanté le pilote Aprilia. "C'est un show, ils prennent beaucoup de plaisir. Ils ont leurs amis, leur famille, ils ont quatre jours de fête, de fun, de motos, c'est fantastique. Mais le plus dur, c'est le sommeil !"