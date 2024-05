Binder : "À chaque fois que j'ai attaqué, je suis tombé"

Brad Binder a connu la même chute à trois reprises vendredi au Mans. Une fois dans la matinée au virage 12, deux dans l'après-midi au virage 13, le Sud-Africain a perdu le contrôle de sa KTM dans la dernière portion du circuit. La troisième erreur l'a privé d'une chance de se batte pour le top 10 et il n'a pris que la 17e place, ce qui le contraindra à un passage par la Q1 ce samedi matin. Binder pense avoir payé des erreurs à répétition et reste relativement confiant pour la suite du week-end.

"À chaque fois que j'ai attaqué, je suis tombé", a résumé le pilote KTM. "C'était un peu confus, sincèrement. Je me sentais très bien et j'étais assez rapide à chaque fois que je terminais un tour, j'étais tout le temps parmi les leaders. Malheureusement, j'ai eu ma première chute [de l'après-midi], puis [...] à la fin, dans mon premier tour en attaquant, je suis tombé au dernier virage."

"Il semble que c'était un peu ma trajectoire, j'entrais dans l'avant dernier-virage plus tard que tous mes coéquipiers", a ajouté Binder. "Ça n'aide probablement pas. J'espère que c'est la raison !"

Malgré la contrainte de devoir disputer la Q1 pour le troisième week-end de compétition consécutif, Binder croit en ses chances : "Ce n'était pas une bonne journée pour nous mais les sensations sont vraiment bonnes, ce n'est pas du tout mauvais. C'est juste que l'on a besoin d'ajuster de petites choses parce que j'ai eu exactement la même chute trois fois. On a compris pourquoi, donc c'est bon."

Acosta premier rival des pilotes Ducati

Chez KTM, c'est une nouvelle fois Pedro Acosta qui a fait la plus forte impression, en prenant la troisième place, derrière Jorge Martín et Pecco Bagnaia. Le pilote Tech3 a jugé sa journée "assez bonne", et surtout productive.

"Sincèrement, je pense que personne ne s'y attendait", a-t-il précisé. "Je suis assez content parce qu'on s'est concentrés sur le rythme et qu'il était assez bon avec le tendre à l'arrière, et avec le medium et le tendre à l'avant. La fenêtre est assez ouverte, on peut faire un choix, ce qui est bien."

Dans la matinée, Pedro Acosta a une nouvelle fois réalisé un sauvetage rappelant ceux des grandes heures de Marc Márquez avec la Honda... ce qu'il a surtout attribué à son pneu avant et aux conditions de piste : "Sincèrement, je m'y attendais. Dans la matinée, on a pris le medium à l'avant et il faisait trop frais pour ce pneu. Je m'y attendais parce qu'au virage 1, j'ai un peu perdu l'avant une fois, puis au virage 8... Ça allait venir !"

Miller sera aussi en Q2

Jack Miller a lui aussi obtenu sa qualification directe en Q2, ce qu'il n'avait réussi qu'au Portugal depuis le début de la saison. Le pilote de l'équipe officielle a retrouvé de bonnes sensations, chose nécessaire sur un tracé comme celui du circuit Bugatti.

"Un vendredi solide", a estimé Miller. "On est directement qualifiés, c'est toujours sympa, surtout sur un circuit étroit et technique comme celui-ci, avec des drapeaux jaunes et où une petite erreur peut faire ou défaire le vendredi. J'étais très content dès le début, la moto fonctionne bien."

Jack Miller Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il y a de petits domaines dans lesquels on doit progresser, on a progressé au cours de la journée mais je ne suis pas totalement satisfait de la chicane en haut de la montée, et de la chicane au bout de la ligne droite opposée. J'essaie d'avoir la connexion vraiment directe que je recherche, pour que ce que je fais se transmette à l'arrière de la moto."

"À part ça, la moto fonctionne bien. C'est probablement la moto la plus stable que j'ai eue au premier virage ici, avec une vitesse vraiment élevée. Je sens que je peux laisser rouler, je n'ai pas de pause avant de remettre les gaz entre les virages 1 et 2. C'est toujours positif quand on peut rester sur cette lancée. Je sens que j'arrive à garder l'élan sur la piste, ce qui est sympa. On peut corriger certains bugs et on sera en forme pour [samedi] et évidemment dimanche."