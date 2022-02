La piste Brivio écartée, Suzuki dans l'impasse pour son team manager

Charger le lecteur audio

Lorsque Davide Brivio a annoncé son départ de Suzuki pour Alpine en F1 il y a un an, Shinichi Sahara, chef de projet du constructeur japonais en MotoGP, a repris une partie des fonctions de l'ancien directeur d'équipe. Il n'a fallu que quelques mois pour qu'il se sente dépassé par les tâches incombant à un personnage aussi déterminant dans les rouages d'une structure moderne, d'autant plus chez Suzuki, où Brivio gérait l'équipe de course tout en faisant la passerelle avec le Japon.

Une certaine déconnexion s'est fait ressentir entre les mécaniciens et la tête du constructeur, ce qui a pu contribuer à l'absence de succès l'an passé. Au test de Mandalika, Sahara a lui-même reconnu des difficultés à gérer de front le quotidien de l'équipe en Europe et le développement au Japon : "En 2020 nous avons gagné le titre mais nous n'avons gagné qu'une course", a-t-il rappelé. "Je pensais que tout allait bien dans l'équipe mais j'ai manqué certaines informations durant l'année donc j'ai dû aller sur plus de courses."

"En 2021 je me suis rendu à toutes les courses et je ne suis pas resté au Japon pour contrôler le développement. J'avais de bons collègues pour le faire mais malgré ça, ça reste différent, je ne peux pas contrôler directement."

Dès l'été dernier, Suzuki a annoncé être en quête d'un team manager pour la saison 2022 et des rumeurs ont évoqué un retour de Brivio au bercail. À Valence, théâtre du dernier Grand Prix de la saison, Sahara insistait sur son désir de nommer un manager avant la fin de l'année. Mais lorsque les essais ont débuté à Sepang au début du mois, le poste était toujours vacant.

"Je n'ai pas changé d'avis", a confié Sahara à Motorsport.com. "On discute toujours avec plusieurs candidats, mais nous ne sommes pas encore parvenus à un accord."

Au moment de ces propos, le chef de projet de Suzuki semblait attendre une réponse de Brivio, dont l'avenir avec Alpine était encore incertain au cœur de la restructuration enclenchée par le constructeur français. Même s'il ne travaillera plus en F1, Brivio va rester chez Alpine, et Suzuki doit donc explorer d'autres voies, et ce alors que la saison débute dans deux semaines et que les options sont peu nombreuses.

L'un des noms les plus évoqués récemment a été celui de Livio Suppo, manager de Repsol Honda jusqu'à l'arrivée d'Alberto Puig en 2018 et ancien responsable chez Ducati. En attendant, les pilotes s'impatientent : l'identité du nouveau directeur d'équipe aura son importance pour une prolongation de Joan Mir, et Álex Rins compte sur cette nomination pour que l'équipe retrouve un fonctionnement optimal.

"C'est très important d'avoir quelqu'un pour faire ce travail", a déclaré Rins lors de la présentation de la Suzuki 2022. "C'est très important d'avoir une bonne relation avec cette personne, parce qu'au final c'est quelqu'un à qui on parle beaucoup. Il faut un très bon lien. J'étais content les années précédentes, mon rapport avec Davide était incroyable. C'était un personnage assez important et la relation était bonne. Il m'apportait de la confiance et me motivait à tout donner."

Quelle que soit son identité, le nouveau patron de Suzuki aura fort à faire. Le temps presse avant Losail et comprendre le fonctionnement d'une équipe engagée en MotoGP n'est pas une tâche aisée, encore moins quand il s'agit d'un constructeur déterminé à reconquérir les titres mondiaux, et que les pilotes, tous deux en fin de contrat à l'issue de la saison 2022, ne cachent pas avoir accumulé de la frustration ces derniers mois.

Avec Charlotte Guerdoux