Szafnauer confirmé chez Alpine, Famin nommé responsable moteurs

Alpine poursuit sa restructuration. En janvier, le constructeur français s'est séparé de Marcin Budkowski, son directeur exécutif, et d'Alain Prost, consultant de longue date auprès du Groupe Renault. Au début du mois, c'est le département technique qui a été remanié avec les promotions internes de Pat Fry et Matt Harman, respectivement au poste de Chief Technical Officer et de directeur technique.

Alpine a parachevé son nouvel organigramme en annonçant enfin les arrivées d'Otmar Szafnauer dans le rôle de directeur d'équipe et de Bruno Famin en qualité de directeur exécutif à l'usine de Viry-Châtillon, où le V6 est développé et fabriqué. Szafnauer avait fermement démenti un départ d'Aston Martin mais l'équipe de Silverstone a confirmé la nouvelle en tout début d'année et son arrivée chez Alpine était pressentie depuis de longs mois.

"Je suis ravi de rejoindre BWT Alpine F1 Team et je suis prêt à travailler avec tout le monde pour relever notre défi : amener l’écurie à se battre pour des titres dans les cent prochaines courses", annonce Szafnauer. "Mon attention est focalisée sur la préparation du début de saison à Bahreïn. En étant l’un des trois constructeurs automobiles impliqués en Formule 1, Alpine est parfaitement armé pour atteindre ses ambitions et j’ai hâte de commencer cette aventure !"

Famin arrive en provenance de la FIA, où il était responsable des opérations, ce qui lui a valu la lourde tâche de mettre en place les protocoles sanitaires depuis le début de la pandémie. L'ingénieur est surtout connu pour avoir été le directeur technique de Peugeot à l'époque de la 908 victorieuse aux 24 Heures du Mans, avant de gérer la branche sportive de la marque. L'an dernier, le département moteur de Renault a vu le départ de Rémi Taffin, son directeur technique, qui travaille désormais pour Oreca.

"C’est formidable de retrouver la compétition et encore plus de rejoindre Alpine avec de telles ambitions et son talent unique dans l’ingénierie", se réjouit le Français. "Viry-Châtillon fait partie des plus grandes usines dont on puisse rêver, j’ai hâte de rejoindre ses incroyables talents et de travailler en étroite collaboration avec les équipes d’Enstone, Dieppe, Les Ulis et Boulogne-Billancourt."

L'équipe tricolore a par ailleurs annoncé un changement de rôle pour Davide Brivio, nommé directeur des projets compétition. Il ne travaillera plus directement pour l'équipe de F1 encadrera les membres de l'Alpine Academy et l'implication du constructeur dans les autres catégories. L'ancien team manager de Suzuki en MotoGP a rejoint Alpine il y a un an au poste de directeur sportif. Des rumeurs ont régulièrement évoqué son retour dans son ancien championnat mais il va finalement honorer son contrat avec Alpine.

Une structure plus simple pour diriger Alpine

Otmar Szafnauer aura le même rôle que dans sa précédente équipe, occupant ainsi un poste jusque-là partagé par Laurent Rossi, directeur général d'Alpine, Budkowski et Brivio. Alpine compte sur un encadrement plus classique pour se rapprocher des premières places.

"Nous franchissons un cap en 2022 avec les arrivées d’Otmar et de Bruno", estime Rossi. "Otmar apportera son expérience unique en sport automobile et son désir intransigeant pour la victoire tandis que Bruno dispose d’un riche historique dans la conception de technologies faisant une différence en compétition et leur transfert vers la série, un élément essentiel dans notre projet en tant qu’équipe sportive et marque"

"Tout au long de l’an dernier, j’ai également vu le talent de Davide pour identifier le meilleur de chacun et nous faire tous performer du mieux possible. Je suis ravi d’utiliser ce talent unique dans tous les actifs d’Alpine, mais aussi les nouveaux que nous commençons tout juste à explorer. Notre équipe de ‘racers’ est désormais complète et prête à hisser l’écurie vers ses objectifs ambitieux en 2022."