Marcin Budkowski quitte l'écurie Alpine

Marcin Budkowski et Alpine F1 Team, c'est fini. L'ingénieur franco-polonais, qui occupait le rôle de directeur exécutif à Enstone depuis avril 2018 (alors en provenance de la FIA) va prendre son envol vers d'autres horizons. Sous son aile, Renault/Alpine a signé cinq podiums dont une victoire, tous en 2020 ou en 2021, signe des progrès réalisés par l'écurie double Championne du monde.

"J’ai pris plaisir à faire partie de l’équipe dirigeante de Renault puis Alpine F1 Team et à travailler avec des personnes aussi talentueuses et investies. Je vais suivre avec attention les progrès de l’équipe lors des prochaines saisons", déclare succinctement Budkowski dans un communiqué.

L'intéressé avait précédemment commenté, au sujet de l'évolution éventuelle du management de l'écurie : "En tant que membre de la direction, mon rôle est de protéger l'équipe des rumeurs. Vraiment, je veux que les gens devant la machine à café parlent de ce qui pourrait rendre la voiture plus rapide, pas de ce à quoi pourrait ressembler la structure de management."

Laurent Rossi, PDG d'Alpine, ajoute pour sa part : "Je tiens à remercier Marcin Budkowski pour son engagement et sa contribution aux résultats de l’équipe durant ces quatre dernières années. L'équipe est entièrement concentrée sur la préparation de la voiture pour la première course à Bahreïn et sur l'amélioration de la performance."

C'est justement Rossi qui va prendre "temporairement" la tête de l'équipe, mesure qui peut paraître surprenante puisque Davide Brivio, directeur de la compétition, est toujours présent. La rumeur avait un temps annoncé le retour de Brivio chez Suzuki en MotoGP après seulement un an chez Alpine, mais un tel transfert avait été démenti.

Il va également falloir surveiller l'avenir d'Otmar Szafnauer, dont le départ d'Aston Martin a récemment été officialisé, et dont Alpine pourrait bien être la destination à court terme.