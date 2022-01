Aston Martin annonce la date de présentation de sa F1 2022

Pour sa deuxième saison en F1 depuis son retour officiel, Aston Martin présentera sa nouvelle monoplace, conçue pour la réglementation technique 2022, le 10 février 2022. "Notre toute nouvelle voiture, l'AMR22, sera lancée le jeudi 10 février, en direct du siège d'Aston Martin Lagonda à Gaydon, au Royaume-Uni", a ainsi précisé la structure de Silverstone dans un court message adressé à ses fans.

L'écurie Aston Martin a déjà fait les gros titres en ce début de saison avec l'officialisation du départ de son directeur, Otmar Szafnauer. Ce dernier est désormais fortement pressenti du côté d'Alpine, qui vient d'annoncer la fin de sa collaboration avec Marcin Budkowski. Cette phrase de transition sur le plan de l'organigramme s'accompagne aussi de l’avancée des travaux de sa nouvelle usine qui sera également basée à Silverstone.

C'est donc dans ce contexte, et alors que Martin Whitmarsh a il y a quelques mois été recruté pour diriger Aston Martin Performance Technologies, structure qui englobe Aston Martin F1 Team, que la marque britannique de prestige va lever le voile sur la monoplace qui aura la tâche de replacer l'ambitieuse structure détenue par Lawrence Stroll à une position plus conforme à ses attentes, en tentant de tirer parti de l'importante refonte de la réglementation technique en Formule 1.

Après une année 2020 assez faste sur le plan des résultats et une quatrième place chez les constructeurs pour la structure qui évoluait alors encore sous le nom de Racing Point, le pari technique de s'aligner sur le concept de Mercedes s'est révélé fatal aux performances en 2021, avec une septième position finale, suite aux changements réglementaires (et notamment sur le plan aérodynamique) décidés tardivement par les instances avant la campagne.

Aston Martin est la première écurie à donner une date exacte pour la présentation de son bolide 2022, puisque la Scuderia Ferrari n'a pour le moment avancé qu'une fourchette, avec une révélation attendue entre le 16 et le 18 février. Le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel et Lance Stroll seront à nouveau au volant en tant que titulaires, et participeront aux essais hivernaux qui débuteront du 23 au 25 février à Barcelone, avant de se conclure du 11 au 13 mars du côté de Bahreïn.