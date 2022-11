Pol Espargaró entre "émotion et libération" avant de quitter Honda

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró fait partie des six pilotes qui disputent leur dernière course avec leur constructeur actuel au GP de Valence, avant d'en découvrir un nouveau au test sur le circuit Ricardo Tormo, ou plutôt redécouvrir en ce qui le concerne puisqu'il va renouer avec KTM et Tech3 au terme de deux saisons loin de ses attentes chez Honda. Le Catalan reconnaît des sentiments partagés, entre la tristesse de quitter une équipe mais le soulagement de mettre fin à une aventure qui n'a que trop rarement apporté les résultats qu'il espérait.

"C'est entre émotion et libération !" a résumé Espargaró. "Pour tout le monde, pas seulement moi, il y a un peu des deux. [Il y a] de l'émotion parce que quand on traverse des moments difficiles, on crée des liens plus forts que dans les bons moments. C'est triste parce que je quitte beaucoup de personnes bien : mes mécaniciens, mon chef mécanicien, les gens de l'électronique... C'est triste parce que je les apprécie vraiment, ils sont super professionnels. Même quand les choses se sont mal passées, ils ont tout donné, personne n'a renoncé. C'est une chose que je respecte vraiment."

"De l'autre côté, pour Honda et moi c'est une libération. Les résultats ne sont pas là et il n'y a pas de volonté d'améliorer la situation en apportant des nouveautés sur [ma] moto. On veut juste que ça finisse, des deux côtés, et au final, c'est un bon dernier week-end : on est à Valence, un circuit que j'apprécie et sur lequel j'aime rouler. On va essayer de prendre un peu de plaisir."

Pol Espargaró avait d'immenses espoirs en rejoignant Honda, l'équipe qui le faisait rêver dans son enfance, mais il a vite déchanté avec une moto ne convenant pas à son style de pilotage demandant plus d'adhérence à l'arrière. Le bilan comptable est maigre, avec une pole et deux podiums en deux ans, et surtout plus aucun top 10 depuis le GP du Portugal en début de saison. Le pilote veut néanmoins tirer le positif de cette expérience.

"Quand on traverse des difficultés, on apprend beaucoup sur la façon de gérer ces mauvais moments. Après, on apprend à mieux apprécier les bons moments. Parfois, on s'habitue aux bons moments et on ne sait pas les apprécier, mais quand on est au fond du trou, on réalise qu'il faut profiter des bons moments parce qu'ils sont rares."

Pol Espargaró dispute sa dernière course avec Honda à Valence

Ces derniers mois, Pol Espargaró s'est plusieurs fois exprimé sur les méthodes de travail de Honda, propres aux constructeurs japonais et qui l'ont parfois dérouté. Il a eu du mal à comprendre l'absence d'évolution sur sa moto pendant de longs mois alors que chez KTM, il voyait les ingénieurs se démener pour trouver des améliorations.

"J'ai découvert des façons de travailler différentes chez Honda, ce que je n'attendais pas, sincèrement. Après, on réalise des choses que l'on n'attendait pas, d'autres qui sont surprenantes... Au final, même si ça s'est mal passé, j'ai beaucoup appris, grandi en tant que personne et que pilote. J'en suis à ce stade."

"Les méthodes de travail sont différentes de celles auxquelles j'étais habitué chez un constructeur européen comme KTM", a-t-il ajouté. "Je ne m'y attendais pas, peut-être parce que j'ai passé beaucoup de temps [chez KTM] et que j'avais oublié la façon de travailler et la philosophie des Japonais."

Ce sont des méthodes de travail différentes. Je pense vraiment que celle que je quitte est la mauvaise, mais c'est leur façon de faire les choses. Pol Espargaró

Pol Espargaró a également déploré d'avoir été privé de toute évolution ces dernières semaines, alors que Marc Márquez a multiplié les expérimentations en vue de la saison 2023. Il peine à comprendre pourquoi Honda l'a tenu à ce point écarté du développement puisque lorsqu'il avait quitté KTM il y a deux ans, il avait continué à recevoir des nouveautés aussi longtemps que possible.

"J'ai travaillé comme ça jusqu'au bout avec KTM. Je crois que je testais encore des nouveautés à Valence [en 2020]. C'était la première fois que j'essayais le device à l'arrière, qui est un élément important maintenant. Je les ai aidés à l'améliorer. Ce sont des méthodes de travail différentes. Je pense vraiment que celle que je quitte est la mauvaise, mais c'est leur façon de faire les choses. Je ne suis personne pour leur dire comment faire les choses, je suis juste un pilote qui est sur la moto."

"C'est difficile à accepter mais au final, ce n'est pas mon usine, ce n'est pas ma moto. Je suis juste un gars payé pour piloter la moto et je fais ce qu'ils veulent. C'est sûr que je n'apprécie pas ça et je sens qu'ils gâchent du temps et de l'argent avec moi, parce que j'aurais pu être motivé, tout donner, décrocher des résultats et prendre plus de plaisir. Mais au final, je ne sais pas s'ils ne le font pas parce qu'ils ne le veulent pas ou parce qu'ils ne peuvent pas. J'en suis là maintenant."