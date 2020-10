Pol Espargaró, 3e au Mans, espère gagner en constance

Un très bon rythme dans les derniers tours a permis à Pol Espargaró de s'emparer de la troisième place du Grand Prix de France, après avoir pris l'avantage sur Andrea Dovizioso à deux boucles du drapeau à damier. Le pilote KTM a été distancé par les Ducati en début de course mais, peu à peu, son pneu arrière a gagné en performance et l'écart s'est réduit, pas suffisamment toutefois pour jouer la victoire. Un pneu medium à l'avant, à la place du tendre, aurait peut-être changé la donne.

"Les Ducati étaient incroyables aujourd'hui, surtout au début de la course", souligne Espargaró, qui attribue cet avantage à la chaleur rapidement obtenue dans les gommes. "Elles ont fait monter le pneu en température très vite. Mais ensuite, à la fin, j’ai vu que Dovizioso était un peu en difficulté. Quand il ouvrait les gaz, dans la plupart des virages rapides il avait des rapports cours à l'accélération. J'avais l'impression que je pouvais avoir quelque chose en plus à l'accélération."

"J'ai pu me battre avec eux en fin de course, mais au début ils étaient impossibles à suivre. J'ai essayé de rester sur la moto, parce que c'était très glissant pour moi, à l'avant comme à l’arrière. Mais la situation s’est peu à peu améliorée et j'ai senti à la mi-course que la moto était performante", poursuit le pilote espagnol. "Quand tout était plus ou moins sous contrôle, j'ai commencé à imprimer un bon rythme. À un moment, j'ai vu que l'écart entre Rins [alors quatrième, ndlr] et moi s'est figé, puis j'ai commencé à me rapprocher un peu de lui. Je freinais plus tard et l’écart avec eux [se réduisait] à chaque fois, et j'ai alors commencé à croire à ce podium, tandis qu'à la mi-course c'était vraiment difficile pour moi."

"Au final, il m'a peut-être manqué quelque chose à l’avant, quelque chose de plus dur. On a vraiment failli utiliser le pneu medium quand le départ de la course a été donné en conditions de pluie, mais il nous manquait un peu de confiance pour le prendre. Nous aurions peut-être pu nous battre pour autre chose, mais peut-être aussi que nous n'aurions pas fini la course, car au début nous étions un peu en difficulté, même avec le tendre."

Lire aussi : Après une 3e chute, Pol Espargaró déplore une saison irrégulière

Pol Espargaró a obtenu des résultats inconstants cette saison, avec notamment trois chutes qui ont plombé son été, mais il se satisfait d'autant plus des trois podiums obtenus lors des cinq dernières manches. "Je prends ce podium, je suis très content. Deux podiums en trois courses... Il faut juste un peu plus de constance quand nous ne sommes pas sur le podium, juste prendre la sixième, septième ou huitième place, pour marquer plus de points. Mais en tout cas, ça commence à être amusant. La dernière partie de la saison sera intéressante !"

Présent chez KTM depuis le début de l'aventure en MotoGP et auteur il y a deux ans du premier top 3 de la marque sous la pluie de Valence, l'Espagnol a vu sa machine progresser pour devenir une candidate au podium quelles que soient les circonstances. Il pense toutefois qu'il aurait eu du mal à se mesurer aux pilotes Yamaha si la pluie ne s'était pas invitée au Mans dimanche.

"C'est sûr que la moto progresse, elle est meilleure dans toutes les conditions. [Dimanche], sur le sec, nous aurions aussi pu faire quelque chose de très bien. Ça aurait peut-être été difficile de jouer le podium, parce que les Yamaha ont été performantes tout le week-end et elles auraient été difficile de les battre ici, mais aujourd'hui nous aurions clairement été proches du podium dans une course sur le sec."

Espargaró cherchera à faire aussi bien lors des deux courses de MotorLand Aragón, même si ce circuit ne lui a pas souri au cours des dernières éditions, avec deux forfaits en autant de courses. "Aragón, c'est un endroit que j'aime. J'ai gagné en 125cc et en Moto2, c'est un endroit où je me suis montré très rapide. Mais il y a deux ans, je me suis cassé la clavicule pour la deuxième fois de l'année. Je me suis également cassé le poignet là-bas, donc je n'ai pas pu disputer les courses des deux dernières années."

"Ce serait bien d’être au départ cette année", sourit-il, "de faire une bonne course et d'obtenir un bon résultat, dans ce qui est proche d'un Grand Prix à domicile parce que ce n'est qu'à deux heures et demie de chez moi. Ce serait bien d'être performant et peut-être de décrocher un nouveau podium pour rester dans la dynamique positive des dernières courses."

Espargaró vise le sommet du MotoGP, pas de KTM

La troisième place de Pol Espargaró lui permet de remonter au huitième rang du championnat et de prendre notamment l’avantage sur deux autres pilotes KTM, son équipier Brad Binder et Miguel Oliveira, tous deux vainqueurs de leur première course cette année. Le futur pilote Honda assure cependant qu’être le meilleur représentant de la marque autrichienne n’est pas sa priorité.

"Je veux être le meilleur pilote MotoGP et le meilleur à la fin de l'année, ce qui s'annonce compliqué. Je suis le premier KTM dans 90% des séances. Jour après jour, je fais tout pour devenir un meilleur pilote, pas pour être meilleur que mon équipier. En fin d'année, mon objectif n'est pas d'être simplement le premier KTM."

Lire aussi : Pol Espargaró ne regrette pas d'avoir signé chez Honda

"Par le passé, j'ai essayé de me pousser à la limite, même quand mes équipiers n'étaient pas assez bons. Cela m'a permis de rester en forme et, quoi que fassent Miguel et Brad, je vais continuer comme ça. C’est sûr que ce sont des pilotes talentueux, rapides et jeunes, et cela m'aide également à progresser et à voir dans quels domaines je peux améliorer mon style de pilotage ou mes compétences. Mais vous savez, je ne suis pas vraiment satisfait en sachant juste qu'ils sont derrière moi au championnat. Je suis content quand je suis satisfait de moi-même après une course. Si Miguel était juste derrière moi aujourd'hui, je serais tout aussi satisfait, parce que j'ai été performant, à mon meilleur niveau. C'est tout."

Voir aussi :