Le "message clair" envoyé par Pol Espargaró avec son podium

S'il a vu la victoire lui échapper après avoir mené la course durant 17 tours, Pol Espargaró avait le sourire des grands jours dimanche, à l'arrivée du Grand Prix du Qatar. Lui qui a rejoint il y a un an un stand Repsol Honda dans lequel Marc Márquez règne en maître, et qui a ensuite été à la peine durant sa première saison au guidon de la RC213V, le voici en effet capable de maîtriser la machine japonaise, au point même de prendre seul la lumière durant cette première course de la saison.

Il était déjà monté sur le podium avec Honda, mais sa deuxième place au Grand Prix d'Émilie-Romagne l'an dernier, il l'avait obtenue derrière Márquez. Être cette fois le seul représentant du HRC sur la boîte n'était pas un détail anodin à ses yeux, au vu de l'insistance avec laquelle il a exprimé ce qui est pour lui "le message clair" envoyé par cette course.

"Quand on mène pratiquement toute la course, finir troisième n'est pas ce qu'on veut obtenir, mais globalement je pense que Honda et moi-même avons envoyé un message ce soir, qui est qu'il n'y a pas que Marc Márquez qui est capable de gagner avec Honda", déclarait-il dimanche à chaud au micro du site officiel du MotoGP. "Et c'est génial après tant d'années durant lesquelles Honda n'a eu qu'un seul gars qui gagnait. Je pense que c'est génial pour tout le groupe Honda. Ça veut dire que la moto est capable de gagner avec un autre pilote, un style de pilotage différent et qui vient d'ailleurs."

Estimant que "la majeure partie de la gloire revient à Honda après cette course", Pol Espargaró a salué le développement majeur mené sur la RC213V afin d'en modifier le caractère. Le but était de résoudre un problème de grip arrière sur lequel tous les pilotes du groupe s'accordaient, mais aussi d'en faire une machine moins dépendante de Marc Márquez, après deux années de blessures pour le champion espagnol et de résultats en berne pour le HRC.

"Je suis content qu'enfin il n'y ait pas que Marc qui se batte pour le podium chez Honda. C'est super pour Honda d'une manière générale", a estimé l'ancien pilote Tech3 et KTM. "Honda a énormément travaillé cet hiver, ils ont changé la moto de fond en comble pour essayer d'atteindre les objectifs du groupe et je pense que c'est la meilleure façon de faire pour que tout le monde continue à progresser. Et finalement je suis là, donc ça veut dire que la moto n'est pas aussi dure à piloter que l'année dernière et on peut être assez rapides pour se battre tous les deux pour le podium."

Espargaró était d'autant plus heureux de cette performance à Losail qu'il ne s'agit historiquement pas d'une piste particulièrement favorable, ni à lui ni à la RC213V. "C'est un endroit où j'ai normalement pas mal de difficultés et la moto n'est pas la meilleure ici avec des virages longs, rapides, un grip qui n'est pas génial. Je veux me voir et voir Honda sur un circuit qui offre un bon grip, où je peux utiliser mon style de pilotage, avec le frein arrière, et où les pneus prennent un peu mieux sur la piste. Je pense que Marc et moi-même, on pourra tous les deux se battre pour le podium. Si on se bat tout le temps l'un contre l'autre, avec la même moto, ce sera génial pour les gens."

Pol Espargaró et Marc Márquez

"Clairement, c'est la moto que j'espérais. Je ne sais pas si on peut dire que c'est celle que j'attendais quand j'ai rejoint Honda, mais c'est assurément celle que je voulais. Une moto plus propre à piloter, qu'on n'a pas besoin de trop forcer pour obtenir un résultat, qui n'oblige pas à prendre trop de risques. Je ne suis pas encore tombé avec cette moto depuis que la pré-saison a commencé, pas une seule fois", a-t-il fait remarquer. "Ça veut donc dire que la moto est plus rapide, je l'ai montré, mais qu'elle est aussi plus sûre. C'était quelque chose de très important pour nous et je l'ai enfin, et je me sens fort et prêt à obtenir ce que Honda attendait quand ils m'ont pris dans l'équipe. J'espère donc pouvoir garder ce rythme jusqu'au bout."

Des rêves de victoire et de titre

Sa joie dimanche dépassait en effet largement cette troisième place obtenue derrière Enea Bastianini et Brad Binder. Bien que toujours en quête de sa première victoire dans la catégorie reine, Pol Espargaró apparait plus motivé que jamais après ce début d'année et il se reprend à rêver des plus grands succès.

"J'avais une bonne position et un bon rythme en Malaisie, pendant les essais de pré-saison ; puis j'ai été premier à Mandalika, avec de bonnes sensations et une bonne vitesse sur le rythme de course, et j'attendais la première course pour voir ce qui allait se passer. On est désormais à la première course et j'ai été en tête la majeure partie du temps. Je me sens puissant sur la moto et j'ai le sentiment de pouvoir faire cela à toutes les courses."

"On part du Qatar, avec de bonnes sensations et une bonne position, on a pris 16 points ici, et maintenant on va à Mandalika, un endroit où je suis rapide. Pourquoi ne pas finalement réaliser ce dont je rêve chaque fois que je me réveille, c'est-à-dire être Champion du monde. Je vais me battre pour cela avec Honda, c'est certain", a-t-il garanti.

Qu'attend-il à présent du prochain Grand Prix, qui se déroulera la semaine prochaine en Indonésie, où il a dominé les tests de pré-saison ? "J'ai hâte d'y aller, mais je ne suis pas en train de penser à ce qui se passera demain à Mandalika. Je pense à aujourd'hui, je vais savourer cela, je vais revoir la course et on va régler les problèmes que j'ai eus pour être encore plus rapide la prochaine fois", soulignait-il dimanche soir. "Tout est réuni pour qu'on fasse un super week-end, mais pas seulement à Mandalika. Je veux être dans cette position chaque week-end et me battre pour le titre à la fin de l'année."