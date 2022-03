Pol Espargaró fair-play après une nouvelle victoire manquée

Charger le lecteur audio

Pol Espargaró a encore eu toutes les raisons de croire qu'il avait rendez-vous avec sa première victoire aujourd'hui. En tête du Grand Prix du Qatar dès le premier tour et jusqu'à moins de dix minutes de l'arrivée, le pilote espagnol s'est à plusieurs reprises montré le plus rapide en piste, il a même compté jusqu'à 1"107 d'avance à huit boucles de l'arrivée… Et pourtant, il a été une proie facile pour Enea Bastianini dans les derniers instants.

Les deux hommes avaient pris le départ avec un choix de pneus différent, Espargaró ayant opté pour une monte soft-soft en dépit des problèmes d'usure qui pouvaient se présenter. Bastianini, équipé du pneu arrière medium, a effectivement profité d'une gomme en meilleur état dans les derniers tours pour rattraper le leader et le déposséder de la première place sans qu'il puisse répliquer. Le pilote Honda était également à la limite côté moteur, après avoir beaucoup tapé dans ses réserves.

Beau joueur, Espargaró a accueilli son résultat avec le sourire, admettant avoir vécu une course à l'opposé de celle qu'il avait imaginée. "Cette course n'était pas prévue comme ça, je peux vous dire que la stratégie n'était pas celle-là, c'était l'inverse !" s'amusait-il peu après l'arrivée au micro du site officiel du MotoGP. "On s'attendait à un gros groupe de pilotes, je voulais rester le plus possible derrière jusqu'à la fin de la course, pour garder mes pneus frais et contenir ma consommation de carburant, et j'ai finalement fait une course différente : j'étais en tête, j'étais rapide, j'ai brûlé mon carburant et mes pneus !"

"Mais j'ai pris de l'avance sur ceux qui me suivaient, j'étais à l'aise, rapide, et je me suis dit que je me fichais de ce qui allait se passer. J'ai voulu mener jusqu'à ce que quelque chose explose ! Je voulais montrer que j'étais rapide, que je pouvais être là. Je voulais montrer que j'ai du talent et que je peux être un pilote d'usine Honda", a ajouté le pilote espagnol, en quête d'une première victoire alors qu'il entame sa neuvième saison en MotoGP.

Avant le départ de cette course, pour laquelle il s'était qualifié en deuxième ligne, le #44 savait qu'opter pour des pneus tendres était risqué, mais ce risque était selon lui limité au vu de son potentiel et des performances qu'il attendait de la part de la concurrence. "Avant la course, on a planifié quoi faire. On essaye de penser comment va se passer la course, quel sera le résultat, le rythme des adversaires et le nôtre, pour essayer de comprendre quelles sont nos chances de monter sur le podium. Mais la situation a été différente !"

"On s'attendait à être dans un groupe avec beaucoup de pilotes affichant le même rythme, et on aurait pu économiser nos pneus sachant qu'on avait le soft à l'avant et à l'arrière. On aurait aussi pu économiser du carburant car tout le monde est à la limite ici. Mais je me suis retrouvé devant, en tête de la course et dans une situation complètement différente de celle qu'on avait planifiée ! J'ai poussé mes pneus à leur limite, j'ai poussé le moteur à sa limite."

"À sept tours de la fin, je savais que mes pneus étaient finis. J'ai commencé à perdre le côté droit du pneu arrière à l'entrée des virages et ensuite l'avant a commencé à se bloquer. Mon style est plutôt basé sur le frein arrière en entrée pour essayer de moins solliciter le pneu avant, et dès que j'ai essayé d'utiliser le frein arrière et que l'arrière s'est bloqué, j'ai su que c'était fichu pour moi."

Une fois passé par Bastianini, Espargaró a même manqué son freinage et laissé un boulevard à Brad Binder, qui s'est faufilé pour prendre la deuxième place. "Enea m'a passé et j'ai alors pris son aspiration. Ma vitesse a tellement augmenté lors de ce freinage que j'ai pensé que j'allais finir dans le gravier. Finalement, j'ai pu m'arrêter et il n'y a que Brad qui m'a passé, et j'ai pu prendre cette troisième place. Au final, je suis content."

"Aujourd'hui, je crois qu'on a pris la décision la plus sûre en termes de pneus", a malgré tout voulu retenir l'Espagnol, après un week-end compliqué par le peu d'essais pouvant être menés dans les conditions de la course. "On savait que j'allais avoir des problèmes à la fin de la course, mais je savais aussi que j'étais rapide avec ces pneus. Donc au final, c'était le bon choix. Je suis ici, en troisième place, après avoir mené la majeure partie de la course avec un bon rythme. [Enea et Brad] ont choisi quelque chose de différent et peut-être qu'à l'avenir on le choisira nous aussi, mais pour la première course de cette moto je pense qu'il fallait assurer cette place. Maintenant, avec un programme normal à partir des prochaines courses, on sera mieux préparés pour les courses et prêts pour ce qui nous attendra."