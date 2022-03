"De sérieuses chances" pour Pol Espargaró cette saison ?

Charger le lecteur audio

Qualifié sixième pour le Grand Prix d'ouverture de la saison, au Qatar, Pol Espargaró assure se sentir plus compétitif qu'il l'a jamais été pour se battre aux avant-postes. En net progrès par rapport au niveau qu'il pouvait afficher il y a un an, le pilote espagnol se sent plus affûté que jamais, aidé par les profonds changements de la RC213V qui répondent à ses goûts en matière de pilotage en plus d'avoir, selon toute évidence, augmenté la qualité globale du package.

Son potentiel en vue de la course, Espargaró l'a dévoilé pendant les EL4, où il s'est maintenu en tête pendant la moitié de la séance. "J'ai un bon rythme. En EL4 j'ai fini [cinquième] avec des pneus usés, [vendredi] j'étais sixième. Je me sens bien", commentait-il samedi soir, précisant au micro du site officiel : "Souvent, quand je me sens bien, et particulièrement en EL4, je suis trop enthousiaste, je fais une erreur et je perds ma confiance pour faire le time attack ensuite en qualifications. Je savais que j'avais de bonnes chances de faire une bonne qualification et je ne voulais pas commettre d'erreurs en EL4. On a essayé quelque chose, mais je suis resté très détendu car je voulais que les qualifs se passent bien et je ne voulais pas commettre d'erreurs."

"On peut s'estimer contents car c'est un endroit où je suis normalement lent, sachant qu'il y a plusieurs choses qui ne collent pas avec mon style de pilotage, et là j'ai terminé à 60 millièmes de la première ligne et de mon coéquipier Marc Márquez, donc ce n'est pas mal", s'est félicité le pilote espagnol, qui ne s'était jamais qualifié plus haut que neuvième à Losail.

"Bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais parce que j'aurais voulu être en première ligne, mais j'ai commis une petite erreur", a-t-il admis, ayant choisi d'utiliser le pneu medium à l'avant alors qu'il pressentait que celui-ci se bloquerait. "J'étais plutôt bien, mais il s'est bloqué et j'ai perdu trois dixièmes sur ce qui aurait pu être mon meilleur tour. Mis à part ça, c'est très bien de partir de la deuxième ligne pour la course. Cette année, notre moto a aussi progressé sur tous les holeshot devices, ce qui nous fait partir assez vite. C'est une chose que l'on a plutôt bien améliorée mais tant qu'on n'aura pas fait une course, personne ne peut savoir. On verra [dimanche] si on est en bonne place au bout de la ligne droite."

"On a fait une simulation de course à Mandalika − enfin, Marc en a fait une, et moi je l'ai faite en Malaisie. Donc on sait comment la moto fonctionne et on a beaucoup gagné en régularité, ce qui est très important, surtout dans ce genre d'endroit où le grip n'est pas incroyable et la piste sale. On est toujours rapides. Normalement, j'ai du mal ici, et là je suis rapide."

Alors qu'il entame sa neuvième saison dans la catégorie reine et fait actuellement partie des pilotes en quête d'une prolongation de leur contrat, Pol Espargaró court toujours après sa première victoire, même si son palmarès affiche sept podiums et trois pole positions, et surtout un championnat 2020 bouclé au cinquième rang.

"Je n'ai jamais commencé [la saison] avec un rythme pour me battre pour le podium ou la victoire", a-t-il souligné avant cette première course de l'année. "Partir de la deuxième ligne me donne de sérieuses chances d'y parvenir. Après, les courses sont les courses et tout peut arriver : un problème mécanique ou une erreur humaine, surtout ici au Qatar, tous les pilotes sont très proches et veulent faire un bon début de saison. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais je pense qu'on est assez forts pour sa battre."

Avec Charlotte Guerdoux