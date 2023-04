Pol Espargaró est sorti de l'hôpital : "Les jours les plus difficiles que j'ai eu à vivre"

Charger le lecteur audio

C'est une étape majeure qu'a pu passer Pol Espargaró, accidenté le 24 mars pendant les essais du Grand Prix du Portugal. Il a désormais rejoint son domicile, après avoir été hospitalisé dans un premier temps à Faro puis, 24 heures plus tard à Barcelone. C'est là qu'il a été opéré, il y a une semaine, pour une fracture de la mâchoire.

Vendredi, Hervé Poncharal indiquait que son pilote avait quitté l'unité de soins intensifs et qu'il avait pu marcher un peu. Le voici à présent de retour à son domicile, où il va donc poursuivre sa convalescence. "Pol est déjà chez lui et les choses se passent beaucoup mieux que nous le pensions", a indiqué ce mardi son agent à Motorsport.com.

Pol Espargaró a également donné de ses nouvelles aujourd'hui, en publiant sur les réseaux sociaux un mot à l'attention de sa compagne, dont c'est l'anniversaire. "Quels jours et quelles semaines difficiles, peut-être les plus difficiles que j'ai eu à vivre", a-t-il notamment écrit.

Lors de la lourde chute dont il a été victime à Portimão, dans laquelle il a heurté un mur de pneus, Pol Espargaró s'est aussi fracturé une vertèbre dorsale, ce qui l'oblige à porter un corset, et il a subi une importante contusion pulmonaire. Les médecins avaient rapidement fait savoir qu'aucune lésion neurologique n'avait été identifiée et qu'il bougeait bien les bras et les jambes.

En attendant de pouvoir retrouver son pilote, Tech3 va aligner Jonas Folger, pilote essayeur KTM, dès le prochain Grand Prix qui sera disputé la semaine prochaine à Austin. La convalescence de l'Espagnol s'annonce longue même si aucun délai n'a pour l'heure été communiqué.

"On ne veut pas parler de la durée de sa convalescence parce qu'on sait que les pilotes nous surprennent parfois", a déclaré vendredi dernier Hervé Poncharal. "Ça devrait être assez long, il va manquer pas mal de courses, mais il ne faut jamais dire jamais avec un pilote et je suis certain que les médecins seront surpris de le voir revenir plus vite que ce à quoi ils s'attendent pour le moment."