Pol Espargaró est sorti des soins intensifs

Charger le lecteur audio

Bonne nouvelle pour Pol Espargaró ! Une semaine après la violente chute dont il a été victime pendant les premiers essais du Grand Prix du Portugal, le pilote Tech3 a pu quitter les soins intensifs de l'hôpital Dexeus de Barcelone, établissement dans lequel il avait été transféré samedi dernier après une première hospitalisation à Faro.

La nouvelle a été annoncée vendredi matin par Hervé Poncharal, en marge des premiers essais du Grand Prix d'Argentine que le team Tech3 dispute avec un seul pilote, son rookie Augusto Fernández. Elle intervient alors qu'il a été confirmé qu'Espargaró a été opéré de la mâchoire mardi, l'une des fractures dont il souffrait après ce gros choc subi à Portimão.

"J'ai de très bonnes nouvelles", a déclaré le patron de l'équipe Tech3 auprès du site officiel du MotoGP. "Pol est plein de vie, déterminé à revenir. Il se sentait un peu déprimé ces derniers jours, en étant seul dans sa chambre en soins intensifs, sans pouvoir sortir de son lit. Quand on le connaît, ça doit être douloureux. La bonne nouvelle, c'est que ce matin il a été transféré dans une chambre classique, il n'est plus en soins intensifs."

"Il a pu se lever et marcher un peu. Il se sent bien et nous a envoyé, à Pit Beirer et nous tous, un message plein d'implication, de cœur, en disant qu'il serait là le plus vite possible. Il était également heureux que ce soit Jonas Folger qui le remplace, parce qu'il l'apprécie et pense que c'est la meilleure solution."

GasGas et Tech3 ont en effet annoncé ce vendredi que Pol Espargaró serait remplacé par Jonas Folger, pilote essayeur KTM, à partir du prochain Grand Prix et pour une durée pour le moment indéterminée. Tous les signaux indiquent cependant que la convalescence de l'Espagnol sera longue, particulièrement à cause de ses blessures au dos.

"Hier soir, on était un peu inquiets pour le moral de Pol", a admis Hervé Poncharal, "et ce matin, c'est une journée totalement différente et un Pol totalement différent. On ne veut pas parler de la durée de sa convalescence parce qu'on sait que les pilotes nous surprennent parfois. Ça devrait être assez long, il va manquer pas mal de courses, mais il ne faut jamais dire jamais avec un pilote et je suis certain que les médecins seront surpris de le voir revenir plus vite que ce à quoi ils s'attendent pour le moment."

Selon les derniers éléments communiqués par son équipe, Espargaró devrait rester en observation encore quelques jours, avant de rentrer chez lui pour y intensifier les soins de physiothérapie. Hervé Poncharal se refuse à estimer le temps qu'il faudra à son pilote pour se remettre, mais il se veut à nouveau rassurant sur sa capacité à guérir totalement.

"Il a une facture qui n'est pas belle à la mâchoire. C'est douloureux parce qu'il a été opéré et ne peut pas parler. Il doit manger avec une paille. Ce n'est pas vraiment sérieux, c'est juste un moment douloureux à traverser qui ne durera pas longtemps. Le principal souci est au niveau du dos."

"Pour rassurer tout le monde : il va pouvoir marcher, bouger, courir et piloter à nouveau une MotoGP, très vite on l'espère, mais ça prend du temps de guérir les vertèbres. Elles ont été fracturées et il porte un corset, il ne peut pas bouger et c'est ce qui sera long. C'est la partie la plus difficile de la blessure. Je dirais qu'il n'y a rien de très grave pour le reste", a conclu le patron français.

Avec Vincent Lalanne-Sicaud