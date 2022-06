Pourquoi Ducati laisse autant de temps à Jorge Martín

Charger le lecteur audio

Avec l'officialisation du départ de Jack Miller pour KTM, le deuxième guidon de l'équipe officielle Ducati est désormais réellement vacant et Enea Bastianini et Jorge Martín en sont ouvertement les prétendants, tous deux nommés candidats dès le début de la saison pour l'obtenir. Avant même cette annonce, la marque italienne avait en effet fait part de sa volonté de conserver tous les pilotes en qui elle a confiance pour l'avenir, et parmi eux ces deux étoiles montantes de 24 ans. La marque leur garantissait de disposer du matériel officiel en 2023 et d'être traités tous deux de la même façon, tout en se laissant le temps de choisir dans quelle équipe chacun d'eux serait placé alors que Pecco Bagnaia était rapidement reconduit à sa place.

Au vu des chiffres des neuf premières courses, on se dit que Bastianini aurait déjà dû signer son contrat pour devenir le coéquipier de Bagnaia. L'actuel pilote du team Gresini occupe en effet la troisième place du championnat, dont il a même été un temps leader, et il est le pilote le mieux placé de la marque, devant Johann Zarco et Bagnaia lui-même, respectivement quatrième et cinquième. Il a de plus remporté un tiers des courses disputées jusqu'à présent (trois sur neuf), seul pilote de la catégorie à compter autant de victoires actuellement.

Sur le papier, Bastianini a donc clairement l'avantage face à Jorge Martín, seulement 12e du classement général avec un retard de 43 points sur son concurrent, conséquence notamment de ses cinq scores vierges. On penserait logique que le choix de Ducati se porte sur le pilote italien, cependant la conjoncture et certaines nuances qui entourent la saison de chacun des deux protagonistes nécessitent plus d'approfondissement.

Avant toute chose, il ne faut pas oublier que les deux hommes ne roulent pas sur les mêmes machines. Bastianini pilote une GP21 tandis que Martín dispose de la GP22. Or, le prototype de cette année a rencontré bien plus de problèmes que prévu, tandis que la Desmosedici de l'an dernier est considérée comme "la moto parfaite" aux yeux de Bagnaia lui-même, une qualification confirmée par les chiffres puisqu'elle a remporté sept des 15 derniers Grands Prix disputés.

Enea Bastianini

En début de saison, Paolo Ciabatti, le directeur sportif du Ducati Corse, avait déclaré que l'identité du deuxième pilote de l'équipe d'usine serait connue aux alentours du Grand Prix d'Italie, ou de celui de Catalogne au plus tard. Mais une fois au Mugello, l'échéance a été reculée à Assen, puis finalement reportée à après la pause estivale.

Le fait que l'annonce ne cesse d'être repoussée est une indication de plus en plus claire sur la préférence du constructeur, d'autant plus que le contrat de Martín incluait une clause qui n'a pas été remplie, celle d'hériter de la moto de Jack Miller en 2023 dans le cas où il le devancerait au moment du GP d'Italie.

S'il est quelque peu passé à côté de son début de championnat et souffre actuellement de la comparaison avec Bastianini, Martín ne manque cependant pas d'atouts. Il a pour lui sa nationalité, séduisante pour Ducati dans l'idée d'éviter de former un binôme 100% italien alors que son équipe officielle représente le rayonnement de la marque à l'international. Mais l'Espagnol peut aussi, et surtout, compter sur sa vitesse et ce qu'il a démontré à son arrivée dans la catégorie reine l'an dernier, à savoir sa capacité à décrocher quatre pole positions, trois autres podiums ainsi qu'une victoire en seulement 14 courses.

Bastianini n'est pas en reste, n'ayant cédé le titre de meilleur rookie à l'Espagnol que pour neuf points après être monté deux fois sur le podium au guidon d'une machine plus ancienne, mais lui aussi se montre irrégulier. Quand Martín se retrouve en difficulté avec une GP22 capricieuse, la situation est plus compliquée pour son rival italien : cette saison, malgré ses trois victoires, il comptabilise trois abandons sur chute ainsi que des résultats entre la huitième et la 11e position.

S'ajoute à cela son manque d'implication et de connaissance dans le développement du fait de son placement actuel chez Gresini, tandis que Martín y participe depuis l'an passé chez Pramac. Le Madrilène est donc bel et bien le candidat parfait aux yeux de Gigi Dall'Igna, le directeur général de Ducati Corse qui est à l'origine de la plupart des innovations des Desmosedici de la génération actuelle, mais aussi celui qui a le plus de poids dans l'usine aux côtés de Claudio Domenicali, l'administrateur délégué de la marque.

Celle-ci, loin de mettre la pression à l'Espagnol, lui a démontré toute sa confiance en l'accompagnant au mieux lors de l'organisation de son opération du bras qui s'est tenue au lendemain du GP de Catalogne, épreuve lors de laquelle il a réussi à retrouver le chemin du podium. S'il venait à poursuivre dans cette dynamique, la deuxième Desmosedici officielle semble lui être destinée, notamment car il paraît difficile d'envisager que Ducati ait autant retardé sa décision pour finalement donner le guidon à Bastianini.