MotoGP GP d'Australie

Pourquoi le MotoGP n'a pas avancé le GP d'Australie malgré les prévisions météo

Phillip Island n'a pas pu faire ses adieux au MotoGP comme prévu en raison des mauvaises conditions météorologiques. Les organisateurs du championnat expliquent pourquoi le Grand Prix n'a pas été reprogrammé le samedi, comme en 2023.

Rubén Carballo Rosa

Publié: 25 oct. 2026, 16:20

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La dernière apparition du MotoGP sur le circuit de Phillip Island s'est terminée de la pire des manières, sans la moindre séance en piste dimanche.

Les mauvaises prévisions météorologiques, connues depuis le début de la semaine, se sont confirmées. Le championnat a ainsi fait ses adieux à l'un de ses circuits les plus emblématiques avec seulement deux tours de démonstration pour saluer les fans, qui devaient remplir les tribunes pour une affluence record. Il n'y a toutefois pas eu de course, alors que c'était précisément ce que tout le monde était venu voir.

Phillip Island s'est réveillé sous une pluie battante et des vents violents dimanche matin. Le manque de visibilité a empêché l'hélicoptère médical de décoller, alors que celui-ci était indispensable pour évacuer les pilotes en cas d'accident grave, particulièrement sur le circuit australien. L'éloignement de Melbourne, sur le continent, où se trouve l'hôpital de référence, rend un transfert routier en ambulance impossible, le trajet dépassant la limite maximale de 45 minutes.

Par conséquent, aucune séance n'a pu débuter, bien que la piste elle-même ait été considérée comme praticable. Le programme a été retardé à plusieurs reprises, avant que les séances ne soient finalement annulées. Les organisateurs ont surtout tenté de sauver le Grand Prix MotoGP en avançant son départ, sur le modèle de ce qui avait été fait samedi lors du Grand Prix du Brésil, où le sprint de Goiânia avait été reprogrammé après l'apparition d'un trou dans la piste à l'issue des qualifications.

Il s'est toutefois avéré impossible de faire rouler les MotoGP à quelque moment que ce soit. Après plusieurs reports, la décision d'annuler la 18e course principale de la saison a finalement été prise avant 16h, heure locale.

Cette décision a principalement profité à Jorge Martín (Aprilia), qui devait déjà manquer la course en raison de sa blessure et reste désormais à seulement 10 points de Marc Márquez. Ce dernier a perdu l'occasion de creuser un écart décisif au championnat.

Une question est néanmoins restée en suspens chez les fans et les journalistes à la fin de la journée : si les mauvaises prévisions météorologiques étaient connues à l'avance, pourquoi le Grand Prix n'a-t-il pas été avancé au samedi ? Un précédent existait pourtant : le Grand Prix d'Australie 2023.

Cette année-là, des conditions tout aussi difficiles étaient attendues. Les organisateurs du championnat avaient donc décidé dès le vendredi d'avancer la course principale au samedi, lorsque les prévisions étaient plus favorables. Le sprint avait alors été programmé le dimanche, dans le but de limiter la perte de points si l'une des deux courses devait être annulée.

Le MotoGP a terminé son histoire à Phillips Island par deux tours de démonstration.

Photo de: Robert Cianflone / Getty Images

C'est finalement ce qui s'est produit : la course principale s'est déroulée le samedi, avec une victoire de Johann Zarco, tandis que le sprint du dimanche a été annulé.

Pour l'édition 2026, les mauvaises prévisions météorologiques étaient connues depuis mercredi. Jeudi, Fabio Di Giannantonio avait lui-même évoqué devant la presse la possibilité de prendre la même décision que trois ans auparavant. Aucun changement de programme n'a cependant été annoncé.

Plusieurs journalistes ont demandé aux organisateurs du MotoGP pourquoi ils n'avaient pas reproduit cette modification du programme, largement saluée en 2023 pour la réactivité du championnat face aux prévisions météorologiques. Un porte-parole du championnat a fourni une explication.

MotoGP Sports Entertainment Group a indiqué que, malgré les mauvaises prévisions pour dimanche, les conditions ne devaient pas se dégrader au point de rendre les courses impossibles.

"La Direction de course a suivi de très près les prévisions météorologiques tout au long du week-end. De la pluie et du vent étaient annoncés dimanche, mais pas à un niveau susceptible d'empêcher la tenue des courses", a déclaré le porte-parole.

Le championnat a également expliqué qu'il ne disposait, samedi, d'aucune indication laissant penser que la visibilité empêcherait l'hélicoptère médical de voler le lendemain.

"Samedi, aucune information ne laissait penser que la visibilité serait insuffisante et que l'hélicoptère ne pourrait pas voler dimanche", a ajouté le porte-parole.

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