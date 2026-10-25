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MotoGP GP d'Australie
Márquez : "Les conditions étaient acceptables" malgré l'annulation du GP d'Australie
Marc Márquez et Ducati ont réagi à l'annulation du Grand Prix d'Australie, à un moment décisif de la saison.
Rachit Thukral Oriol Puigdemont
Mis à jour: 25 oct. 2026, 08:03
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Marc Márquez estime que les conditions de piste à Phillip Island étaient "acceptables" pour courir dimanche. Selon lui, le Grand Prix d'Australie aurait pu se dérouler en toute sécurité si l'hélicoptère médical avait été en mesure de décoller.
La course MotoGP de dimanche a été annulée après plusieurs reports, les fortes pluies ayant réduit la visibilité et empêché l'hélicoptère médical de décoller. Si le MotoGP peut compter sur une ambulance comme solution de secours sur la plupart des circuits en cas d'accident grave, la distance entre Phillip Island et Melbourne, sur le continent, imposait le recours à un hélicoptère pour garantir le transfert rapide de tout pilote blessé vers l'hôpital de référence.
Comme prévu, Phillip Island a été balayé dimanche par de fortes pluies et des vents violents, alors que les séances de vendredi et de samedi s'étaient déroulées sans la moindre interruption.
Márquez estime toutefois que les conditions météorologiques n'avaient pas rendu le circuit lui-même dangereux. Il a pu se faire une idée de la situation lors de deux tours de démonstration derrière la voiture de sécurité, après l'annulation de la course.
"Bien sûr, je suis triste pour tous les fans de Phillip Island, car ce circuit ne méritait pas que sa dernière course soit annulée", a-t-il déclaré lors de la retransmission officielle du MotoGP.
"Les conditions étaient acceptables, mais malheureusement, l'hélicoptère médical n'était pas en mesure de décoller. L'annulation était donc liée à des raisons de sécurité. Je suis vraiment désolé pour vous tous, les fans. Nous étions prêts à courir, mais aujourd'hui, nous n'avons pas pu le faire. Merci de soutenir le MotoGP."
Marc Márquez (Ducati)
Photo de: William West / AFP via Getty Images
Cette annulation met prématurément fin à la présence de Phillip Island au calendrier MotoGP. Le tracé de 4,4 km, très apprécié des pilotes et des spectateurs, doit être remplacé l'an prochain par un circuit urbain remanié à Adélaïde.
"J'en garde de très bons souvenirs", a déclaré Márquez. "La pole position d'hier était le fruit d'un très bon tour, tout comme la victoire en course principale en 2024. Phillip Island restera donc toujours l'un de mes circuits préférés."
Márquez a pris la tête du championnat à l'issue du sprint de samedi, au terme d'une bataille épique avec Jorge Martín, qui a ensuite chuté au huitième tour.
Le pilote Aprilia s'est fracturé le bras dans cet accident et a été déclaré inapte à courir. Márquez aurait donc vraisemblablement pu creuser l'écart au championnat dimanche si le Grand Prix n'avait pas été annulé.
Le directeur de l'équipe Ducati, Davide Tardozzi, a reconnu que les conditions pluvieuses auraient favorisé Márquez, auteur de la pole position avec 1,5 seconde d'avance après les averses qui se sont abattues dans la nuit de samedi à dimanche. Il a néanmoins soutenu la décision d'annuler la course pour des raisons de sécurité.
"Pour Ducati, il est évident que nous avons manqué une occasion", a-t-il déclaré. "Dans ces conditions, Marc était le favori, mais la sécurité passe avant tout. L'hélicoptère ne peut pas décoller et les conditions ne sont pas bonnes. Marc savait qu'il pouvait gagner et marquer 25 points, mais la sécurité passe avant tout, j'insiste."
"La première chose à laquelle nous pensons toujours chez Ducati, c'est la sécurité des pilotes. Elle passe avant tout : le sport, les affaires et tout le reste. Personnellement, j'ai déjà vu la carrière d'un pilote prendre fin ici, avec [Carl] Fogarty, et je ne veux pas revivre une telle situation."
"Si la décision est qu'il faut arrêter pour des raisons de sécurité, alors nous devons à nouveau arrêter. Je pense que nous manquons une occasion, mais la sécurité passe avant le sport."
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