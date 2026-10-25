Réactions

MotoGP GP d'Australie

Aprilia partagée sur les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Australie

Il ne reste plus que quatre Grands Prix au calendrier 2026 après l'annulation de la course australienne en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Germán Garcia Casanova

Publié: 25 oct. 2026, 07:28

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : William West - AFP - Getty Images

Le PDG d'Aprilia Racing, Massimo Rivola, a reconnu ne pas savoir si l'annulation du Grand Prix d'Australie, prévu dimanche, était une bonne ou une mauvaise chose pour son équipe, compte tenu de l'absence de Jorge Martín, blessé.

Le pilote espagnol, fer de lance de la marque, s'est fracturé le bras samedi alors qu'il se battait pour la victoire lors du sprint, cédant ainsi la tête du championnat à Marc Márquez. De son point de vue, cette annulation représente un petit soulagement et lui permet de rester dans la course au titre, puisque l'absence de course empêche son rival de chez Ducati de creuser davantage l'écart de dix points qui les sépare au classement.

Rivola estime toutefois que la situation est moins évidente pour l'équipe dans son ensemble, puisque Marco Bezzecchi occupe la troisième place du championnat, à 50 points de Márquez.

"Je ne sais pas. Je suis sûr que Marco est un peu contrarié, parce qu'il a vu une opportunité. Mais je pense que Jorge est content", a expliqué Rivola lors d'une rencontre avec la presse dimanche à Phillip Island, après l'annulation de la course.

"J'ai de la peine pour les gens qui sont ici depuis le début de la journée, très tôt ce matin. Cette dernière danse, si l'on peut dire, cette dernière course à Phillip Island méritait une meilleure fin. Mais c'est comme ça."

Les organisateurs ont annulé la course car ils ne pouvaient pas garantir que l'hélicoptère médical serait en mesure de décoller pour évacuer un éventuel pilote blessé pendant l'épreuve, ni d'atterrir à Melbourne, où se trouve le centre hospitalier de référence le plus proche.

"Personnellement, je n'avais pas pensé au problème de l'hélicoptère", a reconnu Rivola. "Mais c'était le principal problème."

Rivola s'est exprimé juste après que les pilotes ont effectué deux tours de démonstration derrière la voiture de sécurité, sous les yeux des milliers de spectateurs venus assister une dernière fois à l'épreuve sur le circuit.

"Je n'ai pas encore parlé à Marco pour savoir dans quel état se trouvait la piste. À en juger par ce que nous avons vu, les conditions ne semblaient pas très bonnes, compte tenu des vitesses moyennes qu'ils atteignent habituellement ici", a-t-il expliqué, reconnaissant que l'état de la piste n'était pas non plus idéal pour courir.

"C'est dommage, d'une certaine manière, parce que nous sommes évidemment ici pour faire la course. Phillip Island est d'ailleurs l'un des circuits les plus emblématiques, et nous aimons tous venir ici. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose", a-t-il insisté.

"Je suis ici pour courir"

Massimo Rivola

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Face à cette réponse ambiguë, Rivola a été interrogé une nouvelle fois sur le sujet, afin de savoir s'il était davantage déçu pour Bezzecchi ou soulagé pour Martín.

"Je ne sais pas. Je suis ici pour courir. Quand je viens à Phillip Island, je ne regarde donc pas la course d'un point de vue personnel. J'ai amené ma famille parce que je leur ai dit qu'ils devaient voir la dernière course à Phillip Island. C'est un endroit unique. Ils ont donc passé deux ou quatre jours à voyager à travers le monde, en faisant des allers-retours, pour rien. Mais c'est comme ça", a-t-il expliqué.

"Au final, si l'on considère le cas de Jorge, il est évident qu'il vaut mieux ne pas courir, pas même à Sepang, avant les deux dernières courses, peut-être. Mais ce n'est pas à cela que nous pensons. Ce qui compte, c'est ce que nous devons faire maintenant. C'est la priorité."

Cela faisait plusieurs semaines que de fortes pluies étaient annoncées à Phillip Island pour dimanche, mais la course n'a pas été avancée au samedi, comme cela avait été le cas en 2023.

"En réalité, le samedi après-midi devait lui aussi être assez mauvais après le sprint. Aujourd'hui, le temps devait être froid et pluvieux, mais pas aussi mauvais que la veille au soir."

"Avec le recul, on peut peut-être se demander si nous aurions pu courir samedi, mais il est trop tôt pour le dire. C'est dommage de ne pas avoir pu courir devant tous ces gens, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons vraiment pas contrôler."

"Très difficile" pour Martín de courir à Sepang

Jorge Martín et Marc Márquez.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín s'est blessé lors du sprint samedi, se fracturant le radius du bras droit. Cette fracture non déplacée pourrait tout de même permettre à l'Espagnol de prendre le départ du Grand Prix de Malaisie, à Sepang, la semaine prochaine.

"Ce sera très difficile. Très, très difficile. J'espère voir Jorge à Sepang, au moins à nos côtés, et nous verrons bien", a déclaré Rivola. "Je pense que l'histoire entre Aprilia et Jorge a été assez malheureuse. La bonne chose, cette fois, c'est qu'il ne s'est cassé qu'un os. Ce n'est rien de grave", a-t-il ajouté.

"Mais j'aimerais que notre histoire se termine de la meilleure manière possible, avec lui à 100% de ses capacités physiques. Hier, il a livré un spectacle incroyable. Nous avons vu le vrai Jorge, et je pense qu'il avait une chance de gagner la course. Mais les mauvaises choses arrivent parfois. Nous n'avons pas eu beaucoup de chance avec lui, mais nous n'abandonnerons certainement pas avant la fin."

Après l'annulation de la course australienne, il reste encore un Grand Prix, celui du Qatar, qui pourrait lui aussi être annulé. Un tel scénario laisserait à Bezzecchi très peu de chances de remporter le titre.

"D'un côté, il y a beaucoup de choses à dire ; de l'autre, nous faisons simplement ce qu'on nous demande. Si nous faisons ce métier, c'est parce que nous sommes passionnés. Si les organisateurs nous disent que les conditions permettent de courir en toute sécurité, nous le faisons, tout simplement."

"Nous ne sommes pas en position de dire : 'Je n'y vais pas.' Jusqu'à présent, il n'y a aucune raison de le faire. Peut-être que nous nous réveillerons demain et que la situation aura changé, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui."

"Pour l'instant, nous considérons qu'il reste quatre courses. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour Jorge, car s'il n'est pas physiquement apte, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas à nous d'en décider."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Le Grand Prix d'Australie MotoGP est annulé !

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Germán Garcia Casanova





Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



2 j



Márquez met la pression sur Martín : "Quand on est rapide, pas besoin de consignes"





Le MotoGP débarque au GP des États-Unis de F1 avec quatre motos en piste



MotoGP



MotoGP 3 j



Le MotoGP débarque au GP des États-Unis de F1 avec quatre motos en piste





Joan Mir toujours absent pour raisons médicales en Australie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



3 j



Joan Mir toujours absent pour raisons médicales en Australie

Plus de

Jorge Martín





Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



4 h



Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie





Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Marc Márquez : Jorge Martín était plus rapide mais "il en faisait trop"





Jorge Martín forfait pour le GP d'Australie après sa lourde chute



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Jorge Martín forfait pour le GP d'Australie après sa lourde chute

Plus de

Aprilia Racing Team





Dernier des pilotes Aprilia aux essais, Martín pilotait comme sur la Ducati



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Dernier des pilotes Aprilia aux essais, Martín pilotait comme sur la Ducati





Ducati répond à Aprilia sur les consignes d'équipe : "Ils font ce qu'ils veulent"



MotoGP



MotoGP



GP d'Australie



1 j



Ducati répond à Aprilia sur les consignes d'équipe : "Ils font ce qu'ils veulent"





Márquez fait l'éloge de Martín, "un véritable prodige"



MotoGP



MotoGP 4 j



Márquez fait l'éloge de Martín, "un véritable prodige"

Dernières actus





Aprilia partagée sur les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Australie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



9 min



Aprilia partagée sur les conséquences de l'annulation du Grand Prix d'Australie





La pole surprise d'Antonelli avec une Mercedes délicate à régler



Formule 1



F1 Formule 1



GP des États-Unis



37 min



La pole surprise d'Antonelli avec une Mercedes délicate à régler





Le Grand Prix d'Australie MotoGP est annulé !



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



2 h



Le Grand Prix d'Australie MotoGP est annulé !





Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie



MotoGP



MGP MotoGP



GP d'Australie



4 h



Jorge Martín tentera un retour dès le Grand Prix de Malaisie

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire