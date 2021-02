Pramac présente les Ducati de Johann Zarco et Jorge Martín

Alors que le bal des présentations touche à sa fin en MotoGP, c'était au tour du team Pramac Racing de dévoiler la livrée de ses machines, ce jeudi, pour officiellement lancer une saison 2021 d'importance dans son Histoire puisqu'il s'agit de sa vingtième dans la catégorie reine des Grands Prix moto.

Devenue ces dernières années un partenaire privilégié de Ducati, l'équipe dirigée par Paolo Campinoti aligne deux Desmosedici de la même spécification que celles du team factory, des motos qui, si elles ne peuvent réglementairement pas subir de modifications très profondes en ces temps de crise, s'enrichissent tout de même d'évolutions que l'on pourra découvrir le week-end prochain lors des premiers essais officiels de cette intersaison chamboulée.

Francesco Guidotti, team manager, précise que cette dernière version en date des Ducati continuera ensuite à évoluer une fois le championnat lancé. "Je pense que Zarco recevra rapidement des mises à jour, au même niveau que les pilotes officiels. Quant à Martín, qui n'a malheureusement pas encore fait un tour, il exploitera les premiers Grands Prix comme test", précise-t-il.

Côté pilotes, Pramac accueille en effet deux nouveaux représentants, une première depuis 2013, alors que son binôme de ces deux dernières saisons est parti vers l'équipe officielle. Johann Zarco, 30 ans, arrive du team Avintia où il a pu découvrir l'an dernier les spécificités du pilotage de la Ducati, bénéficiant d'une machine plus ancienne mais aussi d'un soutien appuyé de la part du constructeur. Quant à Jorge Martín, qui vient de fêter ses 23 ans, il s'apprête à faire ses débuts dans la catégorie MotoGP au sein de l'équipe italienne, après avoir contre toute attente quitté le giron KTM.

Lire aussi : KTM ne veut pas former des pilotes pour les voir partir

"Nous sommes très heureux, car nous accueillons deux pilotes très forts", se réjouit Paolo Campinoti, team principal. "L'un est un débutant doté d'un talent monstrueux, Jorge Martín. Et puis nous sommes très contents parce qu'avec Johann Zarco nous pourrons avoir un pilote d'expérience, et nous pourrons donc conjuguer la jeunesse et un peu de maturité. Je crois que ce sera une saison exceptionnelle !"

Arrivé en Grand Prix en 2002, Pramac Racing aborde la 17e saison de sa collaboration avec Ducati après quelques années d'association avec Honda. Le team a pu décrocher cinq podiums lors de chacune des deux dernières saisons. Si la victoire manque toujours à son palmarès, elle a été frôlée à plusieurs reprises, notamment en 2020, et elle constituera l'un des objectifs réalistes de cette nouvelle saison. Ce sera particulièrement le cas pour Johann Zarco, qui a déjà pu goûter au podium et signer une première pole position avec Ducati l'an dernier.

Lorsqu'il évoque son binôme, Francesco Guidotti voit "un rookie qui arrive sur une belle lancée après avoir gagné le championnat Moto3 et avoir obtenu de très bons résultats en Moto2 en gagnant plusieurs courses, et un Zarco à l'apogée de son expérience en MotoGP". C'est sur le Français que reposent clairement les plus grands espoirs. "Après plusieurs années et plusieurs changements, je pense qu'il a atteint la bonne maturité pour obtenir des résultats importants", déclare le team manager. "À mon avis, nous avons deux pilotes qui ont des caractéristiques différentes, mais qui peuvent bien faire sur plusieurs courses. Zarco, je m'attends à ce qu'il soit beaucoup plus constant, avec beaucoup plus d'expérience, mais je pense en tout cas que nous pouvons bien faire, car il y a de la place pour tout le monde dans ce championnat, même si le niveau est toujours plus élevé."

Le team Petronas Yamaha SRT et l'équipe Suzuki ont prévu de tenir leur présentation la semaine prochaine, alors que les tests de pré-saison débuteront dès vendredi pour les rookies et les pilotes essayeurs, et samedi pour le reste du plateau. Seule l'équipe Aprilia, associée à Gresini Racing, n'a pas annoncé ses plans en ce sens.

Calendrier des présentations MotoGP