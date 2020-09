Priorité à l'airfence pour sécuriser le virage 3 du Red Bull Ring

La direction de course MotoGP s'est assurée que les protections de bord de piste installées dans le virage 3 du Red Bull Ring soient étendues pour le Grand Prix de Styrie de ce week-end.

Il s'agit là d'une réponse à la polémique qui s'est emparée du paddock après l'accident terrifiant impliquant Johann Zarco et Franco Morbidelli dimanche, lors de la première des deux courses MotoGP organisées sur place. Après un choc au freinage de ce virage, qui suit une longue ligne droite seulement entrecoupée d'un léger gauche passé à fond, les deux motos ont tiré à l'intérieur du virage à droite très serré qu'est ce T3 avant de retraverser la piste pour finir leur course folle de l'autre côté.

La machine de Morbidelli l'a fait en ayant glissé sur l'herbe se trouvant en bord de piste, mais celle de Zarco a quant à elle tiré tout droit vers l'airfence placé à l'intérieur du virage, sur lequel elle a rebondi pour être propulsée vers la piste, évitant de justesse les pilotes qui passaient le virage à cet instant.

Consciente de la chance qu'ont eue Valentino Rossi et Maverick Viñales d'être épargnés alors que les deux machines en perdition les ont littéralement frôlés, la direction de course a entrepris dès lundi d'étudier les mesures possibles à mettre en place pour ne pas tenter le sort une nouvelle fois dans cette portion décriée du circuit autrichien, où un second Grand Prix se déroule cette semaine.

En peu de temps, cependant, il était impossible de mettre en place des mesures radicales et la priorité sera d'empêcher les motos de retraverser la piste après une sortie. L'airfence placé à l'intérieur du virage 3 a donc été étendu et il sera par ailleurs sécurisé par une clôture métallique afin d'empêcher les motos de passer par-dessus.

Un risque majeur selon Crutchlow

Alors que le sujet promet d'être au cœur des débats ce jeudi après-midi, avec le retour sur place des pilotes à la veille des premiers essais du Grand Prix de Styrie, certains avaient déjà exprimé leurs craintes dans l'optique de nouveaux travaux de sécurisation de la zone dès dimanche, à l'image de Cal Crutchlow. Opposant notoire à ce circuit, le pilote anglais s'interrogeait sur la pertinence d'un prolongement de l'airfence.

"Si vous mettez une protection à cet endroit et que vous la prolongez, que se passe-t-il si l'on sort de la piste ? Cet endroit n'est pas sûr", affirmait Crutchlow. "Il n'y a malheureusement aucun moyen [d'éviter ce problème]. Imaginez sous la pluie ! Si l'on sort de la piste ou quelque chose comme ça, et que l'on est seul en essais, on peut potentiellement traverser la zone d'herbe et aller tout droit, peu importe. Mais si vous mettez quelque chose à cet endroit, on va tirer droit dedans. Malheureusement, nous sommes dans une impasse."