Le programme du GP d'Indonésie MotoGP

Charger le lecteur audio

À l'est de Bali, Lombok est le paradis des amateurs de bronzette sur la plage et de surf. Le temps d'un week-end, l'île indonésienne voit son ambiance de station balnéaire changer radicalement pour accueillir la frénésie du MotoGP.

Premier Grand Prix d'Indonésie organisé depuis 25 ans, cette édition 2022 n'a pas grand-chose de comparable avec les deux précédentes, qui s'étaient tenues sur le circuit de Sentul, à proximité de la capitale, Jakarta, et donc à l'opposé du pays. Pour le retour des Grands Prix moto sur ce marché parmi les plus précieux de l'industrie du deux-roues, les organisateurs misent sur ce décor paradisiaque et une toute nouvelle piste, inaugurée en fin de saison dernière par le WorldSBK, et ce malgré les risques qui l'accompagnent.

La piètre qualité des conditions de piste a en effet beaucoup fait parler lors de la visite du championnat sur place fin février, dans le cadre des essais de pré-saison, et chacun attend à présent de découvrir les résultats des travaux réalisés en urgence pour rectifier le tir. Les grands moyens ont été dépêchés pour que le bitume soit à la fois grandement nettoyé de la poussière boueuse dont il était couvert, provenant des travaux alentours, et tout bonnement refait en grande partie.

Les horaires du GP d'Indonésie

Il y a sept heures de décalage horaire entre la France et cette partie de l'Indonésie. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 15h heure locale, soit 8h heure française.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le GP d'Indonésie ?

Les chaînes du groupe Canal+ restent cette saison encore le diffuseur officiel du MotoGP en France. Pour un week-end aux horaires décalés, il faudra prendre ses habitudes sur Canal+ Décalé... Seule la course MotoGP sera proposée sur Canal+, dimanche.

Le circuit de Mandalika

À première vue, le circuit de Mandalika se distingue par une ligne droite dépassant à peine les 500 mètres et un tracé court, imposant aux machines d'être inclinées quasiment en permanence. Lors des essais du mois de février, les vitesses de pointe enregistrées ont placé Mandalika sur un niveau équivalent à celui de Motegi, soit à l'opposé des pointes records atteintes à Losail, que le championnat vient de quitter.

Sur l'ensemble du tour, pourtant, Mandalika a prouvé être une piste rapide, avec certaines portions particulièrement appréciées des pilotes. C'est toutefois un circuit qui devient très exigeant pour les gommes à la fois pour cette vitesse moyenne et les sollicitations quasi-permanentes des flancs des pneus, et pour les températures élevées qui peuvent être atteintes. Si l'on ajoute à cela le paramètre d'un bitume très sale et qui, lors des essais de février, se désagrégeait par endroit, mais refait en partie depuis, on comprend que le paramètre de l'usure des pneus soit au cœur des préoccupations avant le week-end. Et c'est sans compter sur le risque d'orages qui pèsera chaque jour sur le programme prévu...

Longueur de la piste 4,301 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 gauche - 11 droite Plus longue ligne droite 507 m Distance de la course MotoGP 116,127 km (27 tours) Pole position à gauche Construction 2021

Références en vigueur :

Sans être des records officiels, puisqu'aucun Grand Prix ne s'est tenu sur place avant cette semaine, voici les références enregistrées lors des essais MotoGP à Mandalika en février :

Meilleur temps Pol Espargaró 1'31"060 2022 Meilleure V-max Johann Zarco Enea Bastianini 314,8 km/h 2022 Meilleure vitesse moyenne Pol Espargaró 170,0 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Indonésie en 500cc :

Année Pole position Victoire 1997 Tadayuki Okada Tadayuki Okada 1996 Mick Doohan Mick Doohan

Course suivante : Grand Prix d'Argentine (1-3 avril)

Calendrier MotoGP