Le programme du GP d'Italie MotoGP

Le paddock a rendez-vous cette semaine avec la Toscane, dans ce qui est habituellement un chaudron de tifosi déchaînés. Pour la première fois, les fans italiens seront toutefois privés de l'idole Valentino Rossi, qui s'y est imposé sans discontinuer de 2002 à 2008. Tout juste pourront-ils espérer l'apercevoir lorsqu'il rejoindra le circuit pour le retrait officiel du numéro 46 du MotoGP.

Mais le public du Grand Prix d'Italie pourra exprimer toute sa fougue pour encourager ses représentants, d'Enea Bastianini, leader du championnat, aux autres membres du clan Ducati, revanchards après le succès de Fabio Quartararo l'an dernier.

Les horaires

La course MotoGP s'élancera à 14h.

Où regarder le Grand Prix d'Italie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances ainsi que les courses des catégories Moto2 et Moto3 seront à suivre sur Canal+ Décalé, tandis qu'il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP dimanche.

Le circuit du Mugello

Après le stop-and-go du Mans, les pilotes doivent composer au Mugello avec une piste technique et ultra rapide, imposant toute une palette de défis. La ligne droite dépassant 1,1 km de longueur affole les vitesses de pointe : le Mugello partage avec Losail le record de la vitesse de pointe en compétition, avec une V-Max de 362,4 km.

Cette ligne droite, la deuxième plus longue du championnat, est suivie par l'un des freinages les plus abrupts du calendrier, San Donato, où les compteurs ont un peu plus de 280 m pour descendre jusqu'à 90 km/h environ, imposant aux pilotes une décélération de 1,5 g. Spectacle garanti et casse-tête assuré pour quiconque aurait besoin de revoir sa copie en matière de stabilité du train avant !

Sur l'ensemble des 5,2 km de la piste, il faut par ailleurs composer avec une alternance de 15 virages − neuf à droite et six à gauche −, des rapides courbes de l'Arrabbiata 1 et 2 aux chicanes imposant une totale maîtrise de la réaccélération.

Longueur de la piste 5,245 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 1141 m Distance de la course MotoGP 120,635 km (23 tours) Pole position à droite Construction 1974

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Johann Zarco 1'46"810 2021 Record de la pole Fabio Quartararo 1'45"187 2021 Record V-max Brad Binder 362,4 km/h 2019 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 179,5 km/h 2021

Le palmarès des dix derniers Grands Prix d'Italie :

Année Pole position Victoire 2021 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2019 Marc Márquez Danilo Petrucci 2018 Valentino Rossi Jorge Lorenzo 2017 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2016 Valentino Rossi Jorge Lorenzo 2015 Andrea Iannone Jorge Lorenzo 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2012 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2011 Casey Stoner Jorge Lorenzo

Le GP d'Italie 2021

Dominateur en qualifications durant cette période de la saison, Fabio Quartararo avait confirmé l'an dernier sa mainmise sur le Mugello en course, après la chute inattendue de Pecco Bagnaia en tête, dès les premiers instants. Perturbé par le contexte très lourd du décès de Jason Dupasquier, fauché pendant les qualifications Moto3 la veille, le pilote Ducati a laissé filer une opportunité importante ce jour-là, ouvrant la porte à une première défaite des Rouges sur le Grand Prix d'Italie depuis 2016.

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Johann Zarco

Johann Zarco Podium : Fabio Quartararo vainqueur, Miguel Oliveira 2e, Joan Mir 3e

Le podium du Grand Prix d'Italie 2021

