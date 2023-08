Le programme du GP d'Autriche MotoGP 2023

Le Grand Prix d'Autriche a fait son entrée au Championnat du monde en 1971, à l'époque sur le Salzburgring. Il y eut sur place quelques moments d'anthologie durant deux décennies, notamment la toute première victoire de Kenny Roberts en 1978 et même une édition annulée à cause de la neige. L'épreuve a ensuite été transférée en 1996 sur le A1-Ring, nouveau nom d'un Österreichring remodelé par Hermann Tilke, et c'est là que Valentino Rossi a décroché son premier podium mondial.

Écarté au bout de deux ans, le Grand Prix allait finalement renaître en 2016 sur la même piste, mais désormais baptisée Red Bull Ring. Situé à Spielberg, près de Zeltweg et à 200 km de Vienne, le circuit a été modifié l'an dernier avec l'ajout de la chicane Münzer au niveau du virage 2 (on parle désormais de 2a et 2b) après différents incidents dans le virage suivant, en particulier le terrifiant accrochage de 2020 entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, dont les motos ont frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi.

Les horaires du GP d'Autriche

Le départ de la course sprint sera donné samedi à 15h et celui de la course principale MotoGP dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le GP d'Autriche ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Autriche cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le Red Bull Ring

Le Red Bull Ring est un circuit court et atypique, avec un dénivelé de 65 m et aucun virage lent, à l'exception désormais de la chicane ajoutée en 2022. Celle-ci a allongé le tour de 30 mètres et fait baisser la vitesse moyenne habituellement très élevée sur place. L'asphalte est abrasif mais le faible nombre de virages à gauche signifie qu'il est difficile de maintenir le flanc gauche du pneu en température, ce qui requiert des pneus spécifiques à l'arrière, avec une carcasse plus résistante et une gomme asymétrique et plus dure sur le côté droit. Les trois lignes droites mettent aussi en valeur les capacités d'accélération et de motricité des motos, ce qui n'est pas pour déplaire à Ducati.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1969 Longueur de la piste 4,348 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 626 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 121,744 km (28 tours) Distance de la course sprint 60,872 km (14 tours)

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Jorge Martín 1'29"804 2022 Record de la pole Enea Bastianini 1'28"772 2022 Record V-max Brad Binder 315,7 km/h 2022 Record vitesse moyenne Enea Bastianini 176,3 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Autriche

Avec un moteur et une motricité qui font pâlir la concurrence d'année en année, Ducati a remporté sept des neuf courses depuis le retour du MotoGP sur ce tracé en 2016, qu'il s'agisse du GP d'Autriche ou du GP de Styrie mis en place pendant les restrictions liées au COVID-19. Le constructeur italien n'a été battu que par KTM lors du GP de Styrie 2020, remporté sur le fil par Miguel Oliveira, puis au GP d'Autriche 2021, où Brad Binder a triomphé en slicks sous le déluge. L'an dernier, Pecco Bagnaia y a décroché ce qui était sa troisième victoire de suite. Deux ans plus tôt, il semblait tenir son premier succès en MotoGP quand une très forte pluie avait fait son arrivée, l'obligeant à changer de moto comme tous les leaders. Jusque-là sixième, Brad Binder avait préféré rester en piste et bien lui en avait pris puisqu'il s'était imposé avec plus de dix secondes d'avance sur Bagnaia, finalement deuxième.

Le palmarès au Red Bull Ring :

Année Pole position Victoire 2022 Enea Bastianini Pecco Bagnaia 2021 Jorge Martín Brad Binder 2021 Jorge Martín Jorge Martín 2020 Pol Espargaró Miguel Oliveira 2020 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Marc Marquez Jorge Lorenzo 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Andrea Iannone Andrea Iannone

Course suivante : Grand Prix de Catalogne (1-3 septembre)

Calendrier MotoGP

