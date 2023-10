Le programme du GP d'Indonésie MotoGP 2023

Le calendrier MotoGP a retrouvé un Grand Prix d'Indonésie l'an dernier, une première depuis 25 ans. La découverte était totale, sachant que les éditions précédentes s'étaient tenues sur le circuit de Sentul, à proximité de la capitale, Jakarta, à l'opposé du pays.

Pour le retour des Grands Prix moto sur ce marché parmi les plus précieux de l'industrie du deux-roues, les organisateurs ont en effet misé sur le décor paradisiaque de l'île de Lombok, à l'est de Bali. Le temps d'un week-end, ce qui est habituellement le paradis des amateurs de bronzette sur la plage et de surf voit donc cette ambiance de station balnéaire changer radicalement pour accueillir la frénésie de la course.

Les horaires du GP d'Indonésie

Il y a six heures de décalage horaire entre la France et cette partie de l'Indonésie. Le départ du sprint samedi, puis de la course MotoGP dimanche sera donné à 15h heure locale, soit 9h heure française.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le GP d'Indonésie ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Mandalika

Le nouveau projet de GP d'Indonésie MotoGP a pris forme sur une toute nouvelle piste, inaugurée fin 2021 par le WorldSBK. La piètre qualité des conditions avait beaucoup fait parler, à tel point que des travaux avaient été réalisés en urgence pour rectifier le tir avant le Grand Prix. Les grands moyens avaient été dépêchés pour que le bitume soit à la fois nettoyé de la poussière boueuse dont il était couvert, provenant des travaux alentours, et tout bonnement refait en grande partie.

Ces efforts ne se sont toutefois pas révélés très convaincants et les pilotes ont continué à pointer du doigt pendant le week-end de course les mauvaises conditions de l'asphalte, qui semblait se désagréger au passage des motos. Peu avant la course, la distance avait été réduite de sept tours, puis c'est le ciel qui avait apporté un certain soulagement de ce point de vue, puisque des trombes d'eau s'étaient finalement abattues sur ce bitume en piètre état.

Ce sera, cette année encore, le principal point d'intérêt des pilotes à leur arrivée sur place, et ce alors que des averses sont attendues pour vendredi avant une suite de week-end ensoleillée et chaude. Le tracé en lui-même est court et impose aux machines d'être inclinées quasiment en permanence, ce qui n'arrange pas l'usure pneumatique sur ce sol sale.

Sur l'ensemble du tour, Mandalika a prouvé être une piste rapide, avec certaines portions particulièrement appréciées des pilotes, mais très exigeante pour les gommes avec une sollicitation quasi-permanente des flancs des pneus, une vitesse moyenne parmi les dix plus élevées de la saison et des conditions potentiellement chaudes.

Construction 2021 Longueur de la piste 4,301 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 droite - 11 gauche Plus longue ligne droite 723 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 116,127 km (27 tours) Distance de la course sprint 55,913 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu Fabio Quartararo 1'31"067 2022 Meilleur temps en course Fabio Quartararo 1'38"749 2022 Record V-max Marco Bezzecchi 315,7 km/h 2022 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 170,0 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Indonésie

Loin, très loin après les courses de Sentul, le Grand Prix d'Indonésie implanté à Mandalika a pour le moment livré une seule édition... mémorable ! Qui n'a pas encore en mémoire la chamane qui a pris les choses en main lorsqu'un déluge s'est abattu sur le circuit, semblant alors rendre impossible la tenue du Grand Prix ? Cette scène surréaliste avait ensuite laissé la place à une course sauvée tant bien que mal, dont Miguel Oliveira s'était dépêtré mieux que quiconque.

Fabio Quartararo avait été un autre animateur de ce Grand Prix : auteur là-bas de sa dernière pole position en date, il était ensuite monté sur la deuxième place du podium (devant Johann Zarco) alors que débutait tout juste la défense de son titre de champion.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Indonésie :

Année Pole position Victoire 2022 Fabio Quartararo Miguel Oliveira 1997 Tadayuki Okada Tadayuki Okada 1996 Mick Doohan Mick Doohan

Course suivante : Grand Prix d'Australie (20-22 octobre)

Calendrier MotoGP