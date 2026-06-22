Le programme du GP des Pays-Bas MotoGP 2026

Pas de repos pour les braves après le GP de République tchèque ! Place au rendez-vous d'Assen, hautement historique en MotoGP : le GP des Pays-Bas est inscrit au championnat depuis sa création en 1949, seul le Covid l'ayant fait ponctuellement manquer au calendrier, en 2020.

Depuis l'édition 2016, qui a fait figure d'événement à bien des égards avec notamment la consécration d'un vainqueur inédit (Jack Miller sur une Honda satellite), la tradition a été rompue et la course se déroule le dimanche, le GP traditionnel du samedi appartenant désormais à l'histoire.

Ce qui est toujours d'actualité, cependant, c'est la météo, bien souvent l'une des stars des lieux à cause de la pluie, qui est souvent de la partie. Cette année, ce ne sont pourtant pas les averses qui devraient inquiéter les concurrents, mais plutôt la variabilité des températures, avec une fin de canicule annoncée pour vendredi puis une baisse de 10°C d'ici à la course de dimanche. De quoi compliquer la préparation...

Les horaires du GP des Pays-Bas

Date Séance Heure française Vendredi 26 juin Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 27 juin Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 28 juin Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Le départ de la course sprint MotoGP sera donné samedi à 15h et la course principale se tiendra dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix des Pays-Bas ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP des Pays-Bas cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP. Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit d'Assen

Assen a beau avoir subi de nombreuses modifications au fil des années, son esprit perdure malgré les travaux et le TT conserve encore aujourd'hui son aura de légende, grâce à un tracé de caractère que les retouches n'ont pas altéré. Le circuit, resurfacé en 2020, soumet les pneus à des contraintes spécifiques avec ses longues courbes rapides et son banking.

La piste est étroite et ses 18 virages imposent de rapides changements de direction. Elle couvre 4,5 km avec l'une des lignes droites les plus courtes du calendrier, mais surtout des enchaînements techniques et des virages à l'ancienne. Les pilotes l'adorent... à moins d'y avoir été malmenés, car la "Cathédrale" d'Assen ne pardonne pas les faux-pas et les courses à rebondissements ont fait bien des déçus au fil des années, et laissé des séquelles physiques ou morales chez nombre de pilotes.

VIDÉO - Un tour virtuel du circuit d'Assen en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1955 Longueur de la piste 4,542 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 12 droite Plus longue ligne droite 487 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118,098 km (26 tours) Distance de la course sprint 59,049 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu P. Bagnaia 1'30"540 2024 Meilleur temps en course P. Bagnaia 1'31"8660 2024 Record V-max A. Dovizioso 320,8 km/h 2019 Record vitesse moyenne P. Bagnaia 180,5 km/h 2024

Le palmarès du GP des Pays-Bas

Le palmarès le plus riche sur place est celui de Valentino Rossi, vainqueur à huit reprises en catégorie reine et trois fois après que le tracé a été remodelé en 2012. Théâtre de certains grands moments de sa carrière, la piste néerlandaise lui a rapporté sa 100e victoire (toutes catégories confondues) en 2009 et a vu son retour au sommet en 2013, après 44 courses sans pouvoir se hisser sur la première marche du podium, puis c'est là que le Docteur a signé son dernier succès, en 2017.

Par la suite, l'épreuve a beaucoup souri au clan Yamaha, mais Ducati y a fait un retour au sommet remarqué en 2022, 14 ans après ce qui était alors son unique victoire sur place. C'est à Assen, piste qu'il adore par ailleurs au point qu'il la porte en tatouage, que Pecco Bagnaia a alors donné l'impulsion attendue à sa saison, se lançant dès lors à la conquête du titre en réalisant une seconde moitié de championnat irrésistible.

Bagnaia a gagné trois années de suite, tandis qu'une autre Ducati, celle de Marco Bezzecchi, s'est adjugée la pole et la victoire du sprint en 2023. Après avoir écrasé l'édition 2024, dominant chaque séance d'essais à la seule exception du warm-up et réalisant le triplé pole-sprint-GP, Bagnaia a cédé les honneurs à Marc Márquez l'an dernier, avec également un retour remarqué de Yamaha pour ce qui est l'une des dernières poles en date de Fabio Quartararo.

Les derniers polemen et vainqueurs au GP des Pays-Bas :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 F. Quartararo M. Márquez M. Márquez 2024 P. Bagnaia P. Bagnaia P. Bagnaia 2023 M. Bezzecchi M. Bezzecchi P. Bagnaia 2022 P. Bagnaia - P. Bagnaia 2021 M. Viñales - F. Quartararo

Course suivante : Grand Prix d'Allemagne (10-12 juillet)

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