Le programme du Grand Prix de Valence

Situé sur la commune de Cheste, en périphérie de Valence, le circuit Ricardo Tormo a fait son entrée au calendrier en 1999, avec une première édition remportée par Régis Laconi (la fameuse dernière victoire française à ce jour en catégorie reine !). Pour la 18e année consécutive, il accueille le tomber de rideau de la saison, une place qui lui a valu d'attribuer le titre MotoGP par quatre fois, le dernier épisode remontant à 2017 avec l'épilogue du duel Márquez-Dovizioso.

Parmi les pistes les plus courtes du championnat, Valence comporte des difficultés techniques renforcées par ses nombreux changements de direction, imposant aux pilotes de passer beaucoup de temps sur l'angle, et ce avec un tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une majorité de virages à gauche. Le circuit, de type stadium, impose donc sur le sec des pneus asymétriques à l'avant comme à l'arrière, avec un flanc gauche renforcé.

Longévité oblige, Valentino Rossi est, comme bien souvent, le pilote le plus expérimenté sur place, le seul du plateau actuel à avoir disputé toutes les éditions précédentes de ce Grand Prix. C'est toutefois du côté de chez Honda qu'il faut chercher les meilleures statistiques sur ce circuit à l'ambiance survoltée, avec neuf succès MotoGP contre cinq pour Yamaha et trois pour Ducati. Chez les pilotes, Dani Pedrosa, qui y a décroché sa dernière victoire, partage le score de quatre victoires MotoGP avec Jorge Lorenzo, celui-ci étant également détenteur des records des meilleurs tours.

Après la tournée outre-mer, le MotoGP retrouve ici un programme classique et c'est donc à 14h dimanche que sera donné le coup d'envoi de cette 19e et dernière course de la saison.

Le palmarès du Grand Prix de Valence depuis dix ans :

Attention à la fraîcheur !

Si l'Espagne est une destination idéale pour une course automnale, Valence ne réserve pas toujours son plus grand soleil au paddock MotoGP. De la pluie est bien souvent venue se mêler au week-end de compétition, pas plus tard que l'an dernier avec une course détrempée et ayant due être interrompue. Cette année, le Grand Prix devrait être épargné par les averses, même si le week-end s'annonce globalement nuageux. En revanche il faudra composer avec une fraîcheur potentiellement traître. Le thermomètre ne dépassera pas les 18°C au plus fort de la journée et le matin il oscillera entre 7°C et 9°C.

On notera par ailleurs qu'un avis de grand vent est émis pour la journée de jeudi, puis celui-ci faiblira vendredi et samedi, toutefois il se renforcera à nouveau pour dimanche avec des pointes occasionnelles pouvant atteindre 65 km/h.