Qualifs - Bagnaia décroche une nouvelle pole record !

Charger le lecteur audio

Trois pilotes ont battu le record de la piste pendant les qualifications du Grand Prix d'Aragón, et ce sont trois pilotes Ducati. La pole position revient à Pecco Bagnaia pour la cinquième fois cette saison, alors que le constructeur italien confirme encore et toujours sa domination dans cet exercice, n'ayant plus cédé le meilleur emplacement sur la grille à une autre marque depuis Barcelone.

Zarco et Espargaró sauvent leur place

Une fin d'Essais Libres 3 très dense avait laissé beaucoup de top pilotes hors du top 10, contraints d'en passer par la Q1 cet après-midi pour tenter d'obtenir une place sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

Parmi eux, notamment, Johann Zarco qui a pris les commandes de cette courte séance dans son premier tour, avant d'être remplacé à la première place par Marc Márquez. Avec un chrono de 1'46"909 − un peu plus rapide que le meilleur temps des essais libres, enregistré ce matin par Jack Miller − le pilote Honda devançait Aleix Espargaró de 0"113 au moment où tous sont rentrés au stand afin d'équiper leur moto d'une gomme arrière neuve.

De retour en piste, Zarco est repassé en tête avec un tour bouclé en 1'46"843. La réplique d'Espargaró a toutefois été impressionnante, avec une nouvelle référence établie en 1'46"569. On attendait une nouvelle attaque de Márquez mais le #93 n'a plus été en mesure d'améliorer son chrono et les deux premières places n'ont plus été inquiétées. Le pilote Honda prendra donc la 13e place sur la grille pour sa première course en trois mois et demi.

Parmi les favoris hier, Maverick Viñales a quant à lui dû se contenter de la sixième position de cette Q1 (synonyme de 16e place sur la grille) après avoir perdu le contrôle de son Aprilia dans le virage 2 une fois passé à un pneu neuf. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agit de la première chute du pilote espagnol cette saison !

À noter qu'un incident impliquant son coéquipier, Aleix Espargaró, et Fabio Di Giannantonio a été placé sous étude des commissaires. Cherchant probablement à ne pas être suivi en début de séance, le pilote Aprilia s'est écarté de la trajectoire et a gêné le pilote Gresini lorsque celui-ci a également élargi.

GP d'Aragón - MotoGP - Q1

Triplé Ducati à une vitesse record

Douze pilotes devaient à présent se départager les 12 premières places de la grille. Enea Bastianini est parti très fort dans cette Q2, puisque son premier tour lancé l'a placé au sommet avec un chrono de 1'46"580 et près d'une demi-seconde de marge sur son plus proche poursuivant !

Cet écart a été nettement réduit par Pecco Bagnaia, revenu à 0"053 avant le changement de pneu, tandis que Jack Miller s'est positionné au troisième rang. Ducati verrouillait déjà la première ligne et cette domination allait se confirmer en fin de séance, une fois le véritable time attack lancé.

Aleix Espargaró n'avait plus qu'un seul pneu soft à disposition, qu'il a utilisé dans les derniers instants. Il s'est alors propulsé de la 11e à la deuxième place en se portant à un centième de Bastianini.

Le pilote Aprilia a cependant vite glissé dans le classement puisque Bastianini, Miller et Bagnaia ont répliqué en améliorant chacun leur chrono. C'est au pilote au numéro 63 qu'est revenue la palme avec un temps de 1'46"069. Bagnaia bat ainsi le record de la piste, qu'il détenait déjà, de même que ses deux acolytes, eux aussi plus rapides que jamais au MotorLand.

Fabio Quartararo a manqué son premier time attack en se faisant une grosse chaleur dans le virage 2. Le Français a cependant insisté et a réussi à se porter à la sixième place, derrière Johann Zarco qui venait lui aussi d'améliorer son temps.

Marco Bezzecchi a obtenu la septième place et partira devant Jorge Martín. Victime d'un problème technique pendant les EL4, le pilote Pramac n'a pu compter que sur la toute fin de la séance pour boucler un tour compétitif.

Sur la seule Suzuki rescapée ce week-end après le forfait de Joan Mir, Álex Rins partagera la troisième ligne avec eux, tandis que Brad Binder, placé juste derrière le trio de Ducati de tête avant l'ultime attaque, a dégringolé à la dixième place. Il s'élancera de la quatrième ligne avec Miguel Oliveira et Takaaki Nakagami.

Après un warm-up de 20 minutes demain matin, les pilotes s'aligneront au départ de la course à 14h pour cette 15e manche de la saison.

GP d'Aragón - MotoGP - Q2

Lire aussi : Le MotoGP détaille le nouveau programme des Grands Prix