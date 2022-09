Joan Mir déclare forfait pour Aragón et le Japon

Charger le lecteur audio

Joan Mir s'était laissé le temps des EL3 pour véritablement analyser sa condition physique, ses capacités sur la moto et acter ensuite sa décision. Celle-ci vient de tomber : le Champion du monde MotoGP 2020 ne poursuivra pas le Grand Prix d'Aragón.

Blessé aux chevilles, et principalement la droite, lors du GP d'Autriche, il avait manqué la manche de Misano ainsi que le test réalisé sur le circuit italien la semaine suivante, remplacé tour à tour par Kazuki Watanabe et Dominique Aegerter.

L'Espagnol avait reçu le feu vert des médecins pour rouler ce week-end, en Aragón, puis il avait passé avec succès le contrôle médical obligatoire du championnat, jeudi. Mais dès les EL1, ses sensations se sont révélées moins bonnes que prévu, et c'est un Joan Mir "très déçu" qui s'était présenté aux médias hier soir, expliquant qu'il doutait pouvoir poursuivre le Grand Prix. En cause, une vive douleur à la cheville ainsi qu'un "important manque de mobilité" le rendant incapable de piloter correctement sa moto.

Suzuki a effectué des changements sur la GSX-RR afin de lui faciliter le freinage, notamment, et de le soulager légèrement. Dans le fond du classement hier avec une 21e place aux temps combinés, il a connu une légère amélioration de son chrono, et de sa condition, ce matin en prenant la 19e position mais a décidé d'arrêter. "J'ai beaucoup de mal à piloter la moto à 100%", regrette le pilote espagnol au micro de Canal+ au moment d'annoncer ce nouvel arrêt.

"J'ai essayé mais ça n'a aucun sens de continuer", a-t-il également indiqué, cité par un communiqué de Suzuki. "Je n'ai pas la souplesse et la sensibilité nécessaires pour rouler correctement. J'ai aussi un peu plus mal que prévu. Je suis déçu parce que je pensais pouvoir rouler sans problème, et après les deux premières séances d'essais, j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. Je me suis reposé pendant la nuit et j'ai participé aux EL3 ce matin, mais les problèmes ne se sont pas améliorés. Les médecins et les kinés m'ont conseillé de me reposer, et j'accepte cette décision."

Son chef mécanicien, Frankie Carchedi, a par ailleurs expliqué pour le site officiel du MotoGP : "Il a eu beaucoup de mal hier, nous avons changé beaucoup de choses sur la moto hier soir pour qu’il soit plus à l’aise et que ça lui enlève un peu de douleur. Il y a eu une légère amélioration, nous avons réussi à lui faire faire deux runs avant que ça commence à vraiment lui faire mal. C’est dommage, il était premier dans la séance avant que tout le monde ne mette les soft, donc évidemment la vitesse était là, il était vraiment content et puis la douleur a commencé à arriver et c’est devenu de plus en plus difficile. Parfois, il faut faire ce qui est raisonnable."

Encore 10-15 jours de repos

"On ne se bat pas pour grand-chose, alors mon objectif va être de revenir aussi vite que possible et d'essayer de me battre pour de bons résultats", a précisé Joan Mir à Canal+. Seulement, s'il souhaite retrouver la piste rapidement, il est d'ores et déjà acté que l'Espagnol manquera également le Grand Prix du Japon le week-end prochain. Une décision "qui n'a pas été facile" à prendre, comme l'a expliqué son équipe, qui y connaîtra sa dernière course à domicile avant son retrait du championnat en fin de saison.

"Avec les médecins, on parle de 10-15 jours [de repos supplémentaire] pour essayer de mieux consolider l'os. Il faut aussi faire un travail pour que je retrouve de la force et aussi stabiliser un peu la cheville", ajoute Joan Mir.

De son côté, le team manager de Suzuki, Livio Suppo a conclu : "Bien sûr, nous sommes vraiment désolés pour Joan, et nous savons qu'il avait vraiment hâte de courir sur un circuit qu'il aime, ici en Espagne. Mais la sécurité passe avant tout, et comme les médecins ont suggéré d'arrêter de forcer sur cette blessure pour éviter des dommages supplémentaires, nous soutenons évidemment cette décision. Nous espérons que dix jours supplémentaires de physio lui permettront de nous rejoindre en Thaïlande et nous lui souhaitons le meilleur."

Avec Léna Buffa et Fabien Gaillard