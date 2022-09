Joan Mir déclaré apte à rouler au GP d'Aragón

Charger le lecteur audio

Joan Mir devrait bien être en mesure de disputer le Grand Prix d'Aragón ce week-end. Le Majorquin a en tout cas reçu le feu vert de l'équipe médicale du MotoGP qui l'a déclaré apte à reprendre le guidon de sa Suzuki ce week-end, quatre semaines après le violent highside du Red Bull Ring qui l'avait laissé avec une fracture de l'astragale sur la jambe droite et des lésions ligamentaires et osseuses sur la cheville gauche.

"Finalement, je me suis bien remis de ma blessure à la cheville, et je pense que ma condition physique sera d'environ 90% ce week-end, ce qui n'est pas mal", confiait Mir avant de se rendre en Aragón. L'Espagnol a déjà pu remonter sur une moto mais pas encore sur sa Suzuki, aux contraintes physiques naturellement plus élevées.

Au GP de Saint-Marin, l'équipe japonaise avait remplacé Joan Mir par Kazuki Watanabe, l'un de ses pilotes d'essais. Sylvain Guintoli, habitué à prendre le relais en cas de problème, était lui aussi indisponible en raison d'une blessure à la main, conséquence d'une chute en amont des essais des 8 Heures de Suzuka, qu'il n'a pas pu disputer.

Joan Mir ne sera pas le seul à faire son retour son week-end puisque Marc Márquez, son futur coéquipier dans l'équipe Honda officielle, va également reprendre la compétition. L'octuple Champion du monde se sent apte à disputer une course après un test encourageant à Misano la semaine dernière, trois mois après la quatrième opération sur son bras droit.

