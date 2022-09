Joan Mir va tenter de disputer le Grand Prix d'Aragón

Charger le lecteur audio

Joan Mir compte retrouver sa Suzuki ce week-end, lui qui a observé plus des deux semaines de repos préconisées par les médecins à la suite de sa chute dans le premier tour au Red Bull Ring. Ce violent highside l'avait laissé avec une fracture de l'astragale sur la jambe droite et des lésions ligamentaires et osseuses sur la cheville gauche. Après avoir été contraint de renoncer au Grand Prix de Saint-Marin et au test de Misano, le Majorquin espère désormais être apte à remonter sur sa moto pour le Grand Prix d'Aragón, quatre semaines après son accident.

Une consultation avec le Dr Juan Garcías et de bonnes sensations pour le pilote ont permis de valider sa venue à Alcañiz. Son retour à la compétition reste cependant soumis à la visite médicale obligatoire, qu'il passera jeudi sur le circuit. Le feu vert n'y est pas garanti, comme Pedro Acosta l'a constaté à ses dépens à Silverstone en Moto2, après une fracture du fémur.

"Je suis très heureux de pouvoir me rendre en Aragón", déclare Joan Mir. "Ça n'a pas été facile de manquer une course et de la regarder à la télé depuis la maison ! Finalement, je me suis bien remis de ma blessure à la cheville, et je pense que ma condition physique sera d'environ 90% ce week-end, ce qui n'est pas mal."

"J'ai déjà pu essayer de rouler un peu à moto pour vérifier mes sensations, et même si j'ai un peu mal pour le moment, je pense que d'ici vendredi je me sentirai encore mieux. Je peux prendre appui sur cette cheville, mais évidemment piloter une MotoGP c'est un peu différent ! Quoi qu'il en soit, je veux me battre et donner le meilleur de moi-même."

"Ce sera vraiment bien que Joan soit de retour avec nous ce week-end en Espagne", se félicite Livio Suppo, team manager. "Ça a été dur pour lui de manquer Misano, et je sais qu'il est impatient de revenir. Heureusement, il semble que sa blessure à la cheville ait bien guéri pendant cette période de repos, toutes les indications des médecins semblent positives, et Joan se sent fort. Nous espérons donc passer un bon week-end tous ensemble."

Sylvain Guintoli s'étant lui aussi blessé pendant les essais des 8 Heures de Suzuka, Joan Mir a été remplacé par le pilote essayeur Kazuki Watanabe au GP de Saint-Marin puis par Dominique Aegerter pour le test qui s'est tenu à Misano, une récompense accordée au pilote suisse après son titre en MotoE. Suzuki n'a cependant roulé que durant une demi-journée lors de ce test officiel, puisque la marque n'a aucun préparatif à faire en vue de la saison 2023, contrairement aux cinq autres constructeurs qui, eux, seront toujours engagés dans le championnat.

En Aragón, Joan Mir fera sa première apparition publique depuis la confirmation de son arrivée chez Honda aux côtés de Marc Márquez en 2023. Son futur coéquipier fera justement son retour à la compétition au même moment, après trois mois de repos ayant fait suite à sa dernière opération du bras.