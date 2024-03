Qualifs - Jorge Martín s'offre la première pole de l'année

Après des semaines de spéculations, le chrono a donné son verdict en qualifications et dessiné une première hiérarchie à Losail. Jorge Martín a émergé en tête, avec moins d'un dixième d'avance sur Aleix Espargaró et Enea Bastianini, tandis que Pecco Bagnaia et Marc Márquez ont dû se contenter de la deuxième ligne.

Q1 - Fernández et Miller passent, Zarco éliminé pour 0"011

Les deux Français du plateau, Fabio Quartararo et Johann Zarco, ainsi que l'ensemble des pilotes des marques japonaises, n'ont pas réussi à entrer dans le top 10 au cours des Essais, exceptionnellement disputés juste avant cette séance, et devaient donc passer par la Q1 avec l'espoir de prendre l'une des deux dernières places restantes pour la Q2. Ils y affrontaient notamment les pilotes Trackhouse, performants avant de dégringoler dans la hiérarchie quelques minutes avant la Q1, Marco Bezzecchi et Jack Miller.

Après la première salve de tours rapides, Raúl Fernández occupait la première place avec 0"428 d'avance sur Bezzecchi, en difficulté sur la Ducati 2023 depuis les tests hivernaux. Miguel Oliveira était troisième devant Miller et les meilleurs représentants des constructeurs japonais : Joan Mir, Quartararo, Álex Rins et Zarco, ce dernier accusant un retard de 0"950 sur le leader provisoire.

Les pilotes ont repris la piste pour un deuxième relais, à l'exception de Rins, contraint de s'arrêter au bout de la voie des stands. Oliveira est très brièvement remonté au deuxième rang mais a immédiatement été battu par Zarco, qui profitait de sa roue. Derrière eux, Mir a chuté dans le dernier virage. Miller a chipé la deuxième place qualificative à Zarco tandis que Fernández n'a pas pu améliorer son temps à cause d'une erreur, mais il est resté en tête.

Fernández et Miller ont ainsi obtenu leur place en Q2. Troisième de cette Q1 à seulement 0"011 de l'Australien, Zarco devra se contenter de la 13e place sur la grille de départ, devant Oliveira et Bezzecchi, auteur d'une performance décevante.

Quartararo sera le meilleur pilote Yamaha à une lointaine 16e position, devant Mir. Rins ne s'élancera que de la 20e position après son souci technique, devant Luca Marini, bien loin de sa pole de la saison passée après avoir abandonné la Ducati pour la Honda, et Franco Morbidelli, logiquement distancé puisqu'il découvre sa moto après avoir été privé des tests hivernaux. La journée de vendredi a en tout cas été rassurante pour le pilote italien.

GP du Qatar MotoGP - Q1

Q2 - Une pole record pour Jorge Martín

Les pilotes Ducati étaient les grands favoris pour la lutte pour la pole et ils ont rapidement pris le pouvoir. Après les premiers tours rapides, la marque avait cinq pilotes en tête avec un nouveau record de la piste pour Jorge Martín devant Fabio Di Giannantonio, dernier vainqueur à Losail, Pecco Bagnaia, le nouveau venu Marc Márquez et Enea Bastianini.

La concurrence était distancée. Jack Miller occupait la sixième place, à 0"551 du leader, devant Aleix Espargaró, Raúl Fernández et le rookie Pedro Acosta, présent en Q2 dès son premier week-end en MotoGP. Maverick Viñales, Brad Binder et Álex Márquez fermaient la marche.

Dans son deuxième relais, Bagnaia a gagné une position et s'est rapproché à 0"139 de Martín, tandis que Di Giannantonio n'a pas amélioré son chrono. Aleix Espargaró s'est emparé de la deuxième place, avec un déficit de 0"083, et Binder a pris la troisième place. Martín n'a pas amélioré son temps mais avait encore droit à une dernière chance.

En fin de séance, Bastianini est remonté au troisième rang et Raúl Fernández est tombé au virage 6, privant plusieurs pilotes d'une amélioration à cause de la sortie des drapeaux jaunes. Marc Márquez semblait en mesure de prendre la tête avant de perdre du temps dans le dernier secteur.

La pole de Martín était assurée et son dernier tour a de toute façon été annulé en raison d'une chute de Binder au virage 10. Le Madrilène s'élancera devant Espargaró et Bastianini. Binder sera quatrième devant Bagnaia et Marc Márquez, en deuxième ligne pour son premier Grand Prix sur la Ducati. Di Giannantonio sera septième sur la grille de départ devant Acosta, Álex Márquez, Viñales, Miller et Raúl Fernández.

GP du Qatar MotoGP - Q2