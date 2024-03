Essais - Álex Márquez leader devant Martín avant les qualifs

Après le changement de programme décidé vendredi soir à l'apparition de la pluie, les pilotes MotoGP sont entrés dans une journée particulièrement intense. Elle commençait par une séance d'essais décisives pour l'accès direct à la Q2, trois quarts d'heure au terme desquels les dix plus rapides seraient qualifiés d'office sur l'une des quatre premières lignes de la grille.

Après une seule séance disputée sur le sec jusqu'à présent, et avec très peu de pneus tendres et neufs montés pour tenter de faire un temps, ces Essais s'annonçaient explosifs. Et il n'a en effet pas fallu attendre bien longtemps avant de voir commencer la phase de time attack, faisant descendre les chronos à un niveau record.

Pecco Bagnaia n'avait pas joué les premiers rôles hier, de toute évidence touché par un souci de pneu. Cela ne l'inquiétait pas, puisqu'il connaissait son potentiel après des essais menés à un rythme record, et le champion en titre a tout de suite tourné plus vite que vendredi. Au bout d'une poignée de tours, il était troisième en 1'52"658, non loin de Jorge Martín. L'Espagnol s'est réaffirmé en leader en gagnant d'emblée quelques millièmes par rapport à son meilleur temps d'hier.

Après ce premier run, Raúl Fernández n'avait, lui, que huit millièmes de retard sur le pilote Pramac, alors qu'il pilote actuellement une version 2023 de l'Aprilia. Aleix Espargaró, sur la RS-GP24, se trouvait lui aussi dans le même dixième que Martín.

La première chute de cette saison est intervenue dès les premières minutes de la séance, et elle a été pour Luca Marini qui s'est fait piéger dans le virage 2. Quelques instants plus tard, Maverick Viñales a dû écarter son Aprilia de la piste à cause d'un problème technique, de la fumée s'étant échappée de la moto. Dès le début des analyses, son équipe a indiqué que le moteur n'était pas endommagé.

Acosta bref leader, puis dans le gravier

On n'était même pas à mi-séance quand le classement a commencé à bouger. Joan Mir a été le premier à monter un pneu tendre pour un time attack, qui a placé sa Honda au troisième rang. Dans la foulée, le phénomène Pedro Acosta a pris la place de leader provisoire, avant de chuter au virage 5. Un bref coup d'arrêt qui n'a pas vraiment perturbé le jeune Espagnol, vite reparti.

Miguel Oliveira n'a pas tardé à faire mieux, et même beaucoup mieux car il a bouclé le premier tour de ce week-end en 1'51, avec près d'une demi-seconde d'avance sur Acosta. Avec une nouvelle amélioration de Raúl Fernández, l'équipe Trackhouse a vu ses deux pilotes se placer au sommet du classement. Pour quelques instants seulement, puisque la Ducati GP23 de Fabio Di Giannantonio s'est intercalée entre eux.

Avec un gain de 1"3 en un seul tour, Enea Bastianini s'est ensuite propulsé en tête. Malgré l'effort qu'imposait son chrono de 1'51"479 pour recoller, Martín s'est très vite replacé au sommet en 1'51"262, ce qui correspondait à une demi-seconde d'amélioration sur le record officiel − un record établi lors du Grand Prix de l'an dernier, même si Bagnaia a tourné en 1'50"952 pendant les tests hivernaux. Pendant que le pilote Pramac terminait son run dans la roue d'Acosta, le champion sortant s'est positionné au troisième rang, puis a vu Marc Márquez et Raúl Fernández, encore lui, le faire reculer.

Le meilleur chrono s'était déjà amélioré d'une seconde et demie par rapport à hier, mais il restait suffisamment de temps pour réaliser un dernier time attack. Premier servi : Aleix Espargaró, qui est passé de la 11e à la deuxième place. Toutefois ça poussait fort derrière et c'est ensuite Álex Márquez qui a réintégré le top 10 et a tout bonnement sauvé sa place en prenant la tête du classement en 1'51"108, juste devant Martín, Di Giannantonio et Bagnaia, qui ont également trouvé un léger gain.

Une glissade de Jack Miller dans le virage 1 a provoqué la sortie des drapeaux jaunes dans cette phase décisive et plus aucune amélioration n'est venue changer la donne dans la première partie du classement. Viñales obtient ainsi le cinquième temps final devant Acosta, Espargaró, Bastianini et Marc Márquez. La dernière place du top 10 revient à Binder.

Quartararo et Zarco en Q1

Raúl Fernández devra en passer par la Q1 alors qu'il a grandement contribué à animer cette séance. Il y retrouvera son coéquipier Miguel Oliveira, ainsi que Marco Bezzecchi, entre autres. Les deux Français devront eux aussi disputer cette première partie de qualifications : Fabio Quartararo a obtenu le 14e temps de cette séance et Johann Zarco le 16e. Leurs marques, Yamaha et Honda, sont les seules à ne pas figurer dans le top 10 d'un classement dominé par un quatuor de Ducati.

Poleman ici-même en novembre, avec à la clé le record de la piste à l'époque, Luca Marini apparaît en dernière position après ces essais, derrière Franco Morbidelli, qui a repris la compétition hier après un grave accident en janvier. À noter une petite chute du pilote Pramac en toute fin de séance, sans conséquences pour lui.

Tout s'enchaîne très vite désormais. Les pilotes qui ne figurent pas dans le top 10 doivent disputer la Q1, qui débute seulement 15 minutes après la conclusion de cette séance. Rappelons que le départ du sprint sera donné aujourd'hui à 17h heure de Paris.

GP du Qatar MotoGP – Essais