EL2 - Márquez s'offre le meilleur temps sur piste mouillée

On retiendra de cette seconde séance d'essais de la saison MotoGP qu'elle a été dominée par Marc Márquez sur sa Ducati. Mais on se souviendra aussi que la pluie qui s'est soudain invitée à Doha à une heure de son entame a changé la tournure de ce début de week-end.

Si l'averse a été très courte, la piste s'est vite retrouvée très mouillée et le bitume n'a que peu séché, malgré l'heure qui s'est écoulée et les quelques Moto2 qui ont pris la piste pendant ce temps pour leur seconde séance, entamée juste après la pluie.

En parallèle, une discussion menée entre les instances et les pilotes MotoGP, avec également une consultation des patrons d'équipes, a entraîné un changement de programme pour la catégorie reine. Au lieu des Essais d'une heure comptant comme pré-qualification, il a été décidé de ne conserver que 45 minutes d'essais libres, faisant basculer la séance déterminante à samedi.

C'est donc pour une séance sans enjeu que les 22 pilotes MotoGP ont repris la piste à 20h10 heure locale − un léger décalage de dix minutes ayant été causé précédemment par un drapeau rouge en Moto3. S'agissant d'une première expérience sur le mouillé ce week-end et, plus largement, d'une rarissime occasion de rouler sur place dans ces circonstances, il a été acté que chaque pilote devrait boucler un minimum de huit tours afin d'évaluer les conditions de roulage, et notamment la visibilité avec les projections d'eau.

Avec des chronos 14 secondes plus lents que cet après-midi, les deux pilotes Tech3 ont été les premiers à boucler ces huit tours et ils ont pris la tête du classement. Puis Marc Márquez s'est à son tour emparé des commandes, avant le retour de la pluie, plus légère cependant qu'en début de soirée. Tous en pneus rainurés, les pilotes ont continué à rouler sans changement notable au classement.

Aussi anecdotique ait pu être cette séance, c'est donc la première que Márquez termine en tête avec sa Ducati, avec un chrono de 2'06"544. Il est suivi sur la feuille des temps par les quatre KTM, celles de Tech3 devançant les motos de l'équipe d'usine.

Jorge Martín, leader de la première séance cet après-midi, a roulé à près de trois secondes du meilleur temps, se montrant, une fois n'est pas coutume, le pilote Ducati le plus lent en piste. Pecco Bagnaia a quant à lui enregistré le 12e temps, à près de deux secondes de Marc Márquez. Quant aux Français, ils sont dixième et 14e, Johann Zarco ayant été quatre dixièmes plus rapide que Fabio Quartararo.

Samedi, les pilotes de la catégorie MotoGP reprendront la piste à 13h40 heure locale, soit 11h40 à Paris. Ils auront 45 minutes pour cette séance dite d'Essais et c'est là que les chronos compteront pour l'accès direct à la phase finale des qualifications, lesquelles seront disputées dans la foulée. Les dix pilotes les plus rapides iront directement en Q2, alors que les autres devront prendre part à la Q1 où deux tickets supplémentaires seront mis en jeu. Le départ de la course sprint sera quant à lui donné à 17h heure française.

