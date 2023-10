Qualifs - Première pole épatante pour Marini, Bagnaia loin derrière !

Le changement de leader du championnat se serait-il joué ce samedi matin, à Mandalika ? Les courses le diront, mais une chose est certaine : la déception est lourde pour Pecco Bagnaia, passé à côté de ses qualifications. Alors que la saison MotoGP accueille son septième poleman différent en la personne de Luca Marini, le champion en titre partira loin derrière.

Q1 - Bagnaia manque le coche

Une fois n'est pas coutume, la moitié des Ducati devait en passer par la Q1 et les regards étaient particulièrement focalisés sur Bagnaia, étonnant 16e vendredi. Or, malgré ses progrès lors des derniers essais libres, quelques minutes avant ces qualifications, le leader du championnat a encore eu du mal à afficher une réelle efficacité, toujours perturbé par quelques imperfections dans les enchaînements de la piste de Mandalika.

En difficulté dans la dernière partie freinage et à l'entrée dans les virages, Bagnaia n'a pas réussi à jouer le premier rôle qu'on aurait attendu de lui pendant cette séance. Après la première série de tours, il lui manquait six petits millièmes pour toucher du doigt le passage en Q2, réservé aux deux plus rapides. Les deux premières places étaient alors occupées par Johann Zarco et Franco Morbidelli, tout en sachant que les chronos promettaient de s'abaisser dans le time attack final.

Après un passage par les stands, les incrustations du système télévisé géré par la Dorna montraient que la Ducati #1 était étrangement équipée de deux pneus usés. Sous le regard médusé de Jorge Martín, qui attendait la Q2 dans son box, le champion en titre est ainsi allé chercher un chrono de 1'30"626, synonyme de brève prise de pouvoir. Brève, car Luca Marini a immédiatement fait mieux pour 0"243, l'Italien qui revient de blessure cette semaine. Son tour bouclé en 1'30"383 devenait le plus rapide jamais vu sur place !

Bagnaia était encore deuxième, mais son propre coéquipier Enea Bastianini − également de retour ce week-end après ses blessures de Barcelone − l'en a délogé en le battant d'un dixième. Le drapeau à damier n'était pas encore sorti, et pourtant la messe était dite : Bagnaia n'était plus lancé à pleine vitesse et il n'avait plus d'opportunité d'améliorer son chrono !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, et alors même que son leadership au championnat vacille, Bagnaia s'élancera donc de la 13e position sur la grille de départ, de loin la plus mauvaise place qu'il ait occupée depuis le début de la saison dernière et alors qu'il n'a jamais figuré au-delà du cinquième emplacement cette année.

Quant à Zarco, leader du début de séance, il a rétrogradé à la quatrième place avec les améliorations des trois autres pilotes Ducati. Son dernier tour lancé s'est terminé par une chute dans le virage 11, assurément la portion la plus piégeuse de la piste ce week-end. Le voici donc relégué à la 14e place sur la grille, encadré par Bagnaia et par la Yamaha de Morbidelli.

Il faut reconnaître que les pilotes Ducati ont éclipsé leurs adversaires pendant cette Q1. La cinquième ligne de la grille réunira ainsi les deux KTM du team Tech3 avec l'Aprilia de Raúl Fernández. Les trois Honda non qualifiées pour la Q2 dès vendredi formeront la dernière ligne.

GP d'Indonésie MotoGP - Q1

Q2 - Marini trouve la clé pour battre les Aprilia

Le leader du championnat était hors-jeu, et ses deux premiers poursuivants allaient, eux, connaître une chute dès les premiers instants de la Q2 ! La deuxième partie des qualifications venait en effet de commencer quand Marco Bezzecchi est parti à la faute. Le pilote italien, lancé dans une épreuve de force depuis hier, s'est relevé sans mal de cette chute dans le virage 16. Mais quelques instants plus tard, c'est Jorge Martín qui tombait dans ce même virage, une grande courbe à droite dans laquelle il a été déséquilibré par les vibreurs après avoir élargi.

Qui profitait de ces incidents du clan Ducati ? Les pilotes officiels Aprilia, une nouvelle fois prompts à reformer leur doublé au sommet du classement, tous deux chronométrés en 1'30"5 dès leurs premiers tours, avec à nouveau Fabio Quartararo en troisième homme.

L'entrée dans la phase de time attack à proprement parler a vu Luca Marini rompre le duo Aprilia en se portant à 33 millièmes d'Espargaró, leader : les trois premiers se trouvaient alors sous le record établi hier ! Viñales a momentanément remplacé son coéquipier au sommet en allant chercher un temps de 1'30"009, mais gare à Marini...

C'est bien le pilote VR46 qui a été le premier à passer sous la barre des 1'30 ! Voir s'afficher ce chrono historique de 1'29"978 (le record l'an dernier était en 1'31), de la part d'un pilote qui s'est fracturé la clavicule il y a trois semaines et qui a encore du mal à enfiler sa combinaison, a entraîné une véritable explosion de joie dans le stand VR46 ! Et les sourires ne se sont pas effacés puisque personne n'a ensuite réussi à battre ce temps et Marini décroche donc sa première pole position en MotoGP.

Quartararo n'a pas réussi à se mêler aux trois premiers mais il a malgré tout amélioré son chrono dans son avant-dernier tour pour confirmer sa quatrième place. Poleman l'an dernier, le Français reste solide ce week-end. Il partagera la deuxième ligne avec Brad Binder et Jorge Martín, qui bien qu'il ait attaqué fort à son retour en piste après sa chute, a manqué sa chance en commettant quelques erreurs.

Fabio Di Giannantonio s'élancera de la septième place, devant Marc Márquez (lui aussi parti à la faute dans le virage 16, en fin de séance) et Marco Bezzecchi. Jack Miller a placé sa KTM à la dixième position, devant Enea Bastianini et Miguel Oliveira.

La grille de départ vaudra pour les deux courses : le sprint qui partira ce samedi à 9h heure française et la course principale du Grand Prix qui aura lieu dimanche, à la même heure. Rappelons que Luca Marini ainsi qu'Enea Bastianini devront s'acquitter d'un long-lap dimanche, sanction héritée des accidents qu'ils ont provoqués respectivement à Buddh et Barcelone et dans lesquels ils s'étaient blessés.

GP d'Indonésie MotoGP - Q2

