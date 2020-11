Qualifs - Oliveira s'offre la pole à domicile !

La séance de qualifications du Grand Prix inédit qui se tient à Portimão a commencé avec quelques instants de retard, à la suite de la casse moteur de Johann Zarco en EL4, mais elle s'est terminée par une pole position historique du local de l'épreuve et la liesse d'un stand Tech3 qui avait déjà pu fêter cette saison une victoire en course, mais pas encore en qualifications.

Morbidelli au sommet, Mir au plus bas

L'avantage initial dans la Q1 est revenu à Franco Morbidelli, avec un chrono de 1'39"603 qui a toutefois été annulé alors qu'il se trouvait déjà au stand pour changer de pneu, le faisant rétrograder à la septième place du classement de cette séance, et donnant l'avantage à Aleix Espargaró devant Brad Binder et Cal Crutchlow.

Le pilote Petronas s'est rattrapé à son retour en piste, auteur dans son time attack d'un temps de 1'39"276 qui lui a permis de prendre près d'une demi-seconde d'avance sur Espargaró. Dans la foulée, Crutchlow a lui aussi répliqué et obtenu un temps plus rapide de 26 millièmes, très proche du meilleur chrono du week-end posté ce matin par Jack Miller, et que personne n'allait plus réussir à battre.

Alors que Binder enchaînait les tours et s'était déjà porté au troisième rang au détriment d'Espargaró, Morbidelli a pris le risque de rentrer prématurément au stand. Il a finalement réussi son pari et obtenu, avec Crutchlow, son ticket d'accès pour la Q2.

Beaucoup moins bien loti, Joan Mir a peiné à boucler le tour parfait. Seulement neuvième à deux minutes de la conclusion, il a vu la progression de Pecco Bagnaia dans les derniers instants le repousser encore un cran plus loin. Le tout nouveau Champion du monde devra donc se contenter de la 20e place sur la grille de départ pour le dernier Grand Prix de la saison.

Mir partagera la dernière ligne avec Tito Rabat, sur le départ du MotoGP, et Mika Kallio, qui remplace ce week-end Iker Lecuona, infecté par le COVID-19. Devant eux, Valentino Rossi partira 17e, aux côtés de Danilo Petrucci et Lorenzo Savadori, tandis qu'Álex Márquez a obtenu la 16e place, derrière Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia.

Oliveira coiffe tout le monde au poteau

Dans son deuxième tour lancé en Q2, Morbidelli a réédité quasiment à l'identique son chrono de la Q1 en 1'39"2, tout en utilisant un pneu arrière medium là où les autres pilotes privilégiaient déjà un soft. Cela a placé le pilote Petronas, déjà poleman deux fois cette saison, au sommet du classement avec une courte avance sur Jack Miller, et suivi un peu plus loin par Johann Zarco et Maverick Viñales.

Rien n'était joué toutefois. Les Honda sont entrées en force dans le money time, Stefan Bradl et Cal Crutchlow se relayant à la deuxième place lorsqu'ils ont lancé leur time attack. Au même moment, les incrustations indiquaient que Johann Zarco, alors cinquième, était tombé, de quoi provoquer la sortie de drapeaux jaunes toujours craints pour les annulations de chronos qu'ils peuvent engendrer.

Déjà leader, Morbidelli est allé chercher ce qui était à ce moment-là le meilleur temps du week-end en 1'39"141. Des améliorations de Maverick Viñales et Fabio Quartararo ont contribué à resserrer le groupe de tête, quatre pilotes ayant rapidement réussi à se positionner sous le meilleur temps des EL3, qui faisait référence à l'entame de cette séance. Mais Morbidelli n'avait pas dit son dernier mot, et une ultime amélioration l'a mené à un chrono de 1'38"936. Jack Miller a tenté de s'y frotter, cependant il a échoué à un dixième du pilote Petronas.

Vous aviez oublié Miguel Oliveira, seul Portugais du plateau ? Eh bien, le pilote Tech3, alors septième, s'est rappelé au bon souvenir de tous avec l'art et la manière, puisqu'il a arraché la pole position dans son dernier tour, avec un temps canon de 1'38"892 !

Le voilà donc placé devant Morbidelli et Miller sur la première ligne de la grille de départ qui donnera dimanche le coup d'envoi de la dernière course de la saison. Crutchlow partira de la deuxième ligne, devant Quartararo et Bradl, tandis que Zarco a hérité de la septième place, suivi par Viñales et Pol Espargaró.

Beaucoup plus discret, Álex Rins a obtenu le dixième temps de ces qualifications, devant Takaaki Nakagami. Andrea Dovizioso, qui a eu deux temps annulés, doit se contenter de la 12e et dernière place en jeu dans cette Q2.

Les pilotes MotoGP ont encore une séance de préparation, le warm-up au programme dimanche matin, avant de prendre le départ de leur course à 14h heure locale, 15h heure française.

GP du Portugal - MotoGP - Q2

GP du Portugal - MotoGP - Q1

