Quartararo : 2019/2023, "tout a changé" pour bien piloter la Yamaha

Fabio Quartararo avait annoncé avant de prendre la piste ce vendredi qu'il pensait disposer en Thaïlande de l'une de ses rares occasions de bien figurer, ce week-end, notamment à la faveur d'une carcasse pneumatique proposée par Michelin semblant poser plus de difficultés aux constructeurs rivaux qu'à Yamaha.

Désireux de tout faire pour accéder directement à la Q2, le Français peut se réjouir d'avoir tenu ce qu'il avait présenté comme "l'objectif numéro 1" du week-end, en y parvenant pour la neuvième fois en dis-sept manches. C'est donc de bonne humeur qu'il s'est présenté à la presse pour débrieffer de sa journée, même s'il sait que l'éclaircie sera peut-être de courte durée...

Tu l’as fait !

Oui, oui, c’était l’objectif principal [de passer en Q2, ndlr] et l’on l’a bien fait. Je suis vraiment content, le rythme était bon, et dès que l’on a une carcasse un peu différente de d’habitude, on peut en profiter un peu plus. Pour nous, c’est la même chose, mais les autres ne sont pas en mesure d’exploiter toute leur puissance.

Peux-tu avoir de bonnes ambitions pour dimanche, maintenant que tu es en Q2 ?

Oui ! Ça dépend aussi de la météo, mais je pense que si nous faisons une super qualification, nous pouvons vraiment nous battre pour le top 5 et peut-être pour le podium.

A l’évidence, tu perds du temps dans les lignes droites ; où le rattrapes-tu ?

Au freinage. Aux freinages du 1, du 3, du 12. Dans le virage 4, je ne sais pas si j’en reprends mais je suis en capacité de conserver beaucoup de vitesse. C’est quelque chose que j’essaie d’oublier, car l’on sait que l’on a deux dixièmes [perdus] dans les lignes droites. Mais c’est en dehors de mon esprit et j’essaie simplement de faire de mon mieux et décrocher le meilleur temps au tour possible.

Tu sembles en mesure de conserver plus de vitesse en courbe qu’à Phillip Island, est-ce à cause du pneu ?

Non, ce n’est pas le pneu. Phillip Island est plus une piste où l’on ne charge pas vraiment [l’avant] ; c’est plus fluide, du turning, et [là-bas] c’était plus de difficile. Ici, on peut apporter plus d’énergie à la moto avec l’accélérateur, les freins, comme au virage 4 où l’on freine fort, descend deux rapports : on peut un peu mieux équilibrer la moto. Phillip Island, c’est une toute autre histoire !

Tu as essayé un nouvel échappement : est-ce que ça a donné des informations à l’équipe ?

Oui, on a essayé ça trois ou quatre fois et ça ne marchait pas vraiment mais les ingénieurs japonais voulaient encore essayer… Je ne sais pas exactement pourquoi. Ils voulaient essayer et on a essayé. Mais on ne voit pas de gain avec cet échappement.

Fais-tu partie des pilotes qui pensent qu’il y a une grosse chute [de performance] du pneu arrière ?

Le mien était plutôt bien. Je suis content. Ce matin, la chute était importante sur le medium, mais sur le tendre, c’était plutôt OK. C’est super pour nous s’ils luttent avec les pneus !

Qu’est ce que ça donne au niveau du choix des pneus pour le Sprint ?

Pour l’instant, si je devais partir pour la course, je partirais avec le soft.

Dimanche aussi ?

Pour l’instant, oui. Mais il faut savoir un petit peu plus et bien analyser la consommation du pneu. Le Sprint, c’est sûr que c’est avec le soft. Et la course, ça sera à voir. Je sais qu’il y en a quelques-uns qui utilisent le dur, mais je pense que la combinaison parfaite pour nous est medium-soft…

Peux-tu décrire la sensation avec la moto ?

En fait, c’est bizarre, mais c’est comme si j’avais totalement changé de moto. Changé de style de pilotage. J’ai regardé le tour que j’ai fait en 2019 ici, comparé à l’année dernière et cette année, il y a déjà quatre ans de différence : ça n’a rien à voir ! La moto tournait beaucoup plus ; maintenant je freine beaucoup plus fort. Mais en tout cas, la plus grande différence est que je suis resté sur la même marque, mais la moto a complètement changé, mais pas vraiment en mieux : en différent.

Est-ce la moto qui t’oblige à la piloter comme ça ou toi qui la pousse dans ses limites ?

Eh bien, c’est-à-dire que je ne peux plus piloter comme avant, car la moto n’est plus capable de faire ça. Et c’est pour ça que je dois m’adapter à la limite de la moto. On va dire que la limite de la moto en 2019 était surtout le moteur et les freins ; et là, on a réussi à s’améliorer sur les freins et on a perdu en vitesse de passage. Il y a donc plusieurs choses qui ont changé et les autres ont amélioré partout pendant qu’on n’a amélioré qu’une partie, mais pas l’autre.

Cela te laisse-t-il tout de même des espoirs pour ce qui peut venir après ?

Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut toujours que l’on attende d’avoir des pneus un peu spéciaux pour montrer notre potentiel comme aujourd’hui. C’est que les autres ne sont pas capables de faire comme d’habitude avec ces pneus, tandis que nous, peu importe le pneu, c’est la même chose. Je pense qu’il faut que l’on arrive vraiment à comprendre pourquoi on n’arrive pas à utiliser plus de puissance avec ce pneu [classique].

C’est la dernière fois que vous avez cette architecture de pneus… c’est dimanche ou jamais !

C’est ça… On verra bien…