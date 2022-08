Quartararo ne voit aucun circuit favorable à la Yamaha

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a décroché l'un de ses plus mauvais résultats de l'année au GP de Grande-Bretagne. Seulement huitième sous le drapeau à damier après avoir payé son long-lap et le choix du pneu medium, le Niçois a certes inscrit un point de plus que son plus proche rival au championnat, Aleix Espargaró, qui compte désormais 22 unités de retard, mais il en a perdu 17 sur Pecco Bagnaia, revenu à 49 points.

L'avance de Quartararo reste confortable mais avec encore 200 points en jeu, son deuxième titre mondial est loin d'être assuré. L'an passé, il n'avait plus décroché aucun succès après la visite à Silverstone, éprouvant des difficultés en Aragón comme à Valence, et le calendrier plus étoffé prévu cette année, avec notamment le retour de la tournée en Asie et en Australie, n'a rien de rassurant pour lui puisque plusieurs pistes s'annoncent difficiles pour une Yamaha en manque de puissance face à l'Aprilia et la Ducati.

"[Le Red Bull Ring] est un circuit un peu difficile pour nous", a expliqué Quartararo sur Canal+. "Je pense qu'on arrive sur des circuits où ce n'est pas le top du top pour nous mais ce qui est sûr, c'est que je donne le maximum à chaque course et à chaque séance d'essais."

"Je pense qu'on peut être rapides sur toutes les pistes mais il n'y a pas vraiment de circuit qui nous convient", a déploré le Champion du monde 2021 face aux journalistes à Silverstone. "Toutes les pistes ont beaucoup d'accélération et de longues lignes droites. Nous ne sommes pas allés au Japon et en Thaïlande l'an dernier mais c'est rempli de pleines charges et de longues lignes droites. On verra comment ça se passera."

Fabio Quartararo

Le déficit de puissance de la M1 et la sensibilité des pneus dans le trafic signifient que Quartararo éprouve régulièrement des difficultés quand il est englué dans un groupe. Il n'a "rien pu faire" dans cette situation à Silverstone et craint d'être à nouveau confronté à ce scénario : "On sait qu'il nous manque beaucoup de puissance. On fait le yoyo avec les pilotes de devant, on ne peut pas tenter une attaque et je ne peux pas faire des miracles."

Morbidelli sent que Quartararo est "défavorisé" dans sa lutte

Si les doutes de Fabio Quartararo venaient se confirmer, la course au titre pourrait donc être relancée avec Aleix Espargaró et Pecco Bagnaia se partageant le rôle des chasseurs. "C'est une belle lutte, difficile… Intéressante, assurément", a commenté Franco Morbidelli, coéquipier de Quartararo dans l'équipe Yamaha officielle. "Les fans vont beaucoup s'amuser à la suivre."

Bien placé pour voir les lacunes de la Yamaha puisqu'il fait partie des trois pilotes qui ne parviennent pas à la faire briller et n'a atteint le top 10 que sous la pluie de Mandalika cette année, Morbidelli estime que Quartararo est quelque peu lésé dans son combat.

"Si je regarde les choses en tant que passionné, indépendamment de ma position, c'est une très belle lutte entre des pilotes très forts, dans laquelle l'un [Bagnaia] semble avoir une grande machine et l'autre semble capable de mener ce dont il dispose à la limite d'une manière incroyable. C'est donc une belle lutte pour cela."

Franco Morbidelli

"Sincèrement, je vois Fabio dans une position, disons, un peu défavorisée uniquement pour les caractéristiques des motos. Quand ta moto est un peu plus lente en ligne droite, tu es toujours un peu plus défavorisé pour la bagarre. Mais il est là quand même alors il démontre qu'un pilote peut faire de grandes choses dans le pilotage."

Je ne sais pas comment ils travaillent [chez Yamaha] parce qu'au final, je ne vois que quelques personnes dans le garage. Les personnes qui font le vrai travail, je ne les vois jamais vraiment. Fabio Quartararo

Même si certains signaux sont alarmants, Fabio Quartararo ne veut pas retomber dans ses travers du début de saison, quand les faiblesses de la M1 l'obnubilaient au point de le plonger dans une dynamique négative. Les tours passés dans le sillage des pilotes Aprilia et Ducati en Grande-Bretagne lui ont néanmoins permis de constater les domaines sur lesquels Yamaha doit plancher.

"La vitesse de pointe, l'accélération, le grip arrière", a listé El Diablo. "Beaucoup de choses que l'on a pas. Je préfère ne pas parler trop de ça mais l'essentiel pour nous est de rester concentrés et d'oublier les points négatifs parce qu'on ne pourra pas les améliorer cette année."

Yamaha parviendra-t-il à corriger le tir en 2023 ? Le constructeur est parfois critiqué pour son immobilisme mais il a montré des signes d'ouverture en prenant conseil auprès de Luca Marmorini, ancien responsable des moteurs de Ferrari en F1. S'il ne faut pas attendre une révolution dans l'approche de Yamaha, ce changement s'est accompagné de garanties qui ont poussé Quartararo à prolonger son contrat, mais le pilote confie maintenant ignorer dans quelle mesure la situation évolue.

"Je ne sais pas comment ils travaillent [chez Yamaha] parce qu'au final, je ne vois que quelques personnes dans le garage. Les personnes qui font le vrai travail, je ne les vois jamais vraiment donc je ne sais pas exactement comment ils travaillent. Yamaha a recruté un ingénieur italien donc j'espère qu'il aidera mais je pense que personne ne se rend compte à quel point j'attaque sur la moto. Ça me complique vraiment la vie."

Avec Léna Buffa