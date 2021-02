Quartararo pourrait citer "10 ou 12" candidats au titre

La saison 2021 sera-t-elle aussi ouverte que la précédente ? C'est en tout cas ce à quoi s'attendent de nombreux acteurs du championnat après une campagne 2020 très haut placée dans les statistiques du MotoGP avec ses neuf vainqueurs et 15 pilotes différents vus sur le podium en l'espace de 14 courses seulement.

Ceux qui tentent des pronostics en ce début d'année partent tous azimuts ! Ainsi, dans la continuité du premier titre de Joan Mir, les pilotes Suzuki sont favoris selon Franco Morbidelli, alors qu'il constitue lui-même une sérieuse menace aux yeux de Jack Miller... qui est l'un des pilotes que Maverick Viñales craint le plus.

Lorsqu'il lui est demandé de nommer un rival pour la campagne 2021, c'est en effet le nouveau pilote du team Ducati factory qui est désigné par l'Espagnol. "Je pense que ce sera Miller, parce qu'il a été très bon la saison dernière. Je pense qu'il comprend bien les points forts de la Ducati", déclare-t-il, sans exclure pourtant les autres pilotes, à commencer par ceux qui disposeront également de la M1 : "Je pense que les quatre Yamaha peuvent être devant. On va essayer de replacer Yamaha au sommet."

Viñales espère en effet faire lui aussi partie des prétendants au titre en 2021. Dans cette optique, il pourra compter sur une Yamaha ayant subi de nombreuses retouches pour corriger les faiblesses identifiées l'an passé, mais c'est avant tout une machine capable de se battre pour les premières places sur toute la durée de la saison qui lui donnerait satisfaction.

"Mes attentes sont les mêmes depuis que je suis chez Yamaha. Nous avons pour objectif de décrocher le titre mais ce n'est pas facile, parce que nous avons de nombreux concurrents. Habituellement, on débute très bien la saison mais on ne reste pas à ce niveau. Nos concurrents progressent et pas nous", déplore l'Espagnol. "On va essayer de faire de notre mieux à chaque course cette saison, et pas sur quelques courses seulement, parce que parfois on est imbattable mais après on arrive sur des pistes où on ne peut pas jouer le top 5. On va chercher plus de constance. Je pense que tout le monde a énormément travaillé chez Yamaha cet hiver."

Son nouveau coéquipier, Fabio Quartararo, partage les mêmes ambitions, mais témoigne aussi de son incertitude quant à la hiérarchie qui se dégagera de cette nouvelle saison. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé qui il craint le plus à l'aube du championnat 2021, la réponse du Français est radicale : "Tout le monde !"

La régularité comme élément clé

Il faut dire que la saison 2020 s'est révélée particulièrement ouverte, et Quartararo en sait quelque chose, ayant vu le titre lui échapper alors que personne n'a gagné plus souvent que lui au cours de ces 14 Grands Prix. Aujourd'hui, il estime qu'il y a de fortes chances que ce niveau de concurrence perdure, alors que les machines n'auront pas pu évoluer en profondeur pendant l'hiver.

"Franchement, si on regarde Miguel [Oliveira], il était très fort en fin d'année… Jack, Franco, Maverick, Mir, Rins… Il y a tellement de monde ! Je me souviens que l'année dernière, à Brno, les six constructeurs étaient dans le top 10, et il était contenu en trois dixièmes. Si on arrive à avoir un rythme un peu meilleur et [à bien] se qualifier, on peut se battre pour le championnat en étant régulier", pointe-t-il.

"Pour le moment, c'est donc très difficile de savoir qui sont les prétendants, mais il est clair qu'ils seront nombreux. Tout le monde semble avoir de grandes chances. Pecco [Bagnaia] aussi, s'il gagne en régularité, il peut vraiment faire partie des candidats parce qu'il y a de nombreuses courses sur lesquelles il a été très, très rapide. C'est très difficile de savoir qui choisir mais je pourrais facilement vous citer dix ou 12 prétendants."

"Je pense que tout le monde a des chances de gagner le championnat, on peut voir beaucoup de surprises", estime Fabio Quartararo auprès du site officiel du MotoGP. Et lui-même s'inclut logiquement parmi les prétendants au titre. "Mes attentes, c'est de gagner. Bien sûr, ça n'est pas facile. Mon objectif est clairement de gagner le titre, mais il ne faut pas penser au championnat dès le début. La première chose, c'est de gagner des courses, obtenir des victoires et des podiums, en ensuite viendra le moment de penser au championnat. Mais si je dois citer un objectif global c'est d'être Champion du monde."