Quartararo s'est fracturé un doigt dans sa chute

Charger le lecteur audio

Cette journée fondamentale pour la lutte au titre a été loin de se dérouler comme prévu pour Fabio Quartararo. Le Français avait pourtant bien démarré en affichant un bon rythme en EL3 et s'était qualifié d'office pour la Q2 grâce à sa septième place finale aux temps combinés, ce qui laissait présager de bonnes choses pour les qualifications.

La situation s'est compliquée lors des EL4, puisqu'il est parti à la faute et a immédiatement montré des signes de douleur au niveau de sa main gauche. Ne disposant pas d'assez de temps pour effectuer un contrôle approfondi, il a dû attendre la fin des qualifications pour aller passer un examen médical. Le Tricolore n'a finalement pas pu faire mieux que 12e, et a ainsi conclu la Q2 en dernière position.

Le pilote Yamaha souffre d'une petite fracture au majeur ainsi que d'une contusion. Il a toutefois été déclaré apte à rouler par les médecins, mais ne sera pas à 100% pour prendre le départ de la course demain, ce qui lui compliquera la tâche pour essayer de remonter et garder ainsi toutes ses chances de titre face à Pecco Bagnaia jusqu'à Valence.

Dans son malheur, il peut compter sur les contre-performance de l'Italien mais aussi d'Aleix Espargaró, l'autre prétendant au titre, puisque tous deux ont chuté et ont terminé neuvième et dixième de la Q2, et s'élanceront donc juste devant le Français sur la grille. De quoi compliquer la course de chacun d'entre eux.