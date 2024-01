Quartararo veut jauger les efforts de Yamaha avant de prolonger

L'immense majorité du plateau sera en fin de contrat après la saison 2024. Chez Ducati, les candidats sont déjà nombreux pour l'équipe officielle mais d'autres constructeurs doivent à l'inverse trouver des arguments pour conserver leurs stars. C'est particulièrement le cas chez Yamaha, à la peine depuis le milieu de l'année 2022 et qui sort d'une saison très loin des attentes de Fabio Quartararo.

Le Français a pendant longtemps réclamé des évolutions qui arrivaient au compte-gouttes et qui n'ont jamais donné satisfaction. Ces derniers mois, il a perçu des efforts de la marque mais a prévenu qu'elle aura "très peu de temps" pour le convaincre de prolonger. L'ambition de Yamaha devra se concrétiser en résultats dès la première partie de saison pour que Quartararo appose sa signature en bas d'un nouveau contrat.

"Je ne sais pas quand [la décision interviendra], mais Yamaha fait quelque chose que je n'ai jamais vu", a déclaré le Champion du monde 2021 à The Race. "Ils font de gros efforts pour essayer d'améliorer la moto. Je ne sais pas s'ils peuvent le faire, mais évidemment, ils intensifient les choses par rapport à ce qu'ils ont toujours fait, et c'est une chose que j'aime voir."

"Évidemment, je veux aussi voir des résultats. Ils ont recruté beaucoup de monde mais je veux voir des progrès et c'est ce qui déterminera mon avenir. S'il y a une idée, ce sera peut-être en avril, mai, juin, juillet. Cette période sera le moment de dire gauche ou droite, mais j'aurai besoin de temps pour voir le projet et la façon dont Yamaha va travailler."

Dans son évaluation des efforts de la marque, Quartararo est en particulier heureux de voir "comment les concessions vont fonctionner", l'équipe ayant obtenu des libertés dans le développement et dans les tests en raison de ses résultats décevants en 2023. La façon dont Yamaha exploitera cet avantage offert par le règlement pèsera lourd dans la balance : "Normalement, si on a l'argent pour investir dans les concessions, ça doit être rapide, on doit voir des progrès rapidement. On a beaucoup de facteurs à prendre en compte."

Fabio Quartararo

"Cela peut faire une grosse différence [dans les performances]", a ajouté Quartararo. "Yamaha doit faire des tests au cours des prochains mois. Plus de moteurs, plus d'essais, des tests avec moi, mais on doit être intelligents et apporter beaucoup de choses. Cela veut dire qu'il faut tout construire super rapidement, pas comme quand on fait toujours les choses six mois trop tard. Je ne ferai pas un test s'il n'y a rien à tester, et ils doivent le comprendre."

"On doit faire de gros progrès et on doit continuer à travailler comme ça. En compétition, si quelque chose fonctionne, il fallait l'avoir hier, il ne faut pas attendre trois ou quatre mois et je pense que c'est une chose que Yamaha doit comprendre."

Encouragé de voir que la mentalité de Yamaha "commence un peu à être plus comme les Européens", avec une accélération du développement, Quartararo espère donc un retour au premier plan cette année, tout en restant réaliste sur ses chances.

"Nous sommes dans le top 10 actuellement mais évidemment, mon objectif personnel est d'être Champion du monde parce que je suis un vainqueur. Mais en étant réaliste, se battre pour le top 3 ou 4 du championnat la saison prochaine serait immense. J'espère qu'on pourra le faire."