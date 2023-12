Quartataro : Yamaha a "très peu de temps" pour me convaincre

Pour prendre la mesure de la rudesse de la saison qui vient de s'écouler pour Fabio Quartararo, il suffit de comparer ses résultats avec ceux de l'an dernier. Malgré 728 points en jeu contre 500 en 2022, le Français en a marqué 172, soit 76 de moins qu'il y a un an. Deuxième du championnat l'an dernier, à 17 unités du champion, il a cette fois pris une gifle avec un retard de 295 points sur le même Pecco Bagnaia. Aucune victoire à son tableau de chasse, mais trois podiums qui ont semblé des parenthèses enchantées.

Arrivé dans l'équipe officielle Yamaha en 2021, après deux premières années au sein du team satellite de la marque, avec lequel il avait d'emblée connu podiums et victoires, Quartararo a alors mis fin à un trou de sept ans en ramenant la marque au titre pilotes, puis il s'est à nouveau battu pour remporter le championnat l'année dernière. Mais sa deuxième place finale derrière Pecco Bagnaia cachait une réalité qui avait déjà commencé à changer, car le Français avait cessé de gagner à mi-saison.

Depuis, cette série se poursuit, seuls quelques podiums étant venu égayer sa route. En trois ans, Quartararo est donc passé de champion à dixième du classement général, donnant même l'impression qu'il s'agissait d'un exploit à en juger par la différence qui s'est creusée entre son coéquipier et lui.

À quel moment s'est-il rendu compte qu'il ne pourrait pas gagner le titre cette année ? "Franchement, dès la première course", admet Fabio Quartararo dans une interview pour Motorsport.com. "Même l'année dernière, je ne m'attendais pas à me battre − mais, bien sûr, en tant que pilote, on a des attentes très élevées et on ne baisse jamais les bras, dans aucune situation."

S'il a en effet tenu bon en 2022 et réussi à faire durer le suspense jusqu'à la dernière manche, cette année le pilote français a vite vu qu'il lui serait impossible de faire trembler le clan Ducati. "La première partie de la saison, jusqu'à mi-saison, a été difficile parce que je ne m'attendais pas à la situation dans laquelle je me suis trouvé. Clairement, en terminant dixième, dix-septième ou même septième parfois, j'étais vraiment frustré et je n'étais jamais content de ma position. Parfois, mon pilotage était très bon, mais c'était clairement le potentiel que l'on avait. Il a fallu l'accepter."

Fabio Quartararo a senti les limites de la Yamaha dès 2021, la saison de son titre.

"La deuxième moitié de la saison a été bien meilleure. Je me suis donné à 100%, et c'est tout. Mais en tant que pilote, la première moitié de la saison a été vraiment dure pour moi", ajoute le pilote français. Et en effet, après avoir marqué 73 points durant la première partie du championnat, il a obtenu 99 points dans la seconde moitié, en partie grâce aux pneus à carcasse plus rigide apportés par Michelin pour faire face à la chaleur extrême de certaines localités, ce qui a eu tendance à réduire l'écart entre Yamaha et les machines dominatrices.

Au fil des mois, Fabio Quartararo s'est apaisé et il est même allé jusqu'à faire son mea culpa à Misano, en admettant s'être montré parfois trop arrogant dans sa critique de la Yamaha. "Je n'ai jamais accepté d'être dans cette position, je voulais vraiment pousser Yamaha à la limite", explique-t-il avec le recul.

"La façon dont je l'ai fait n'a pas été la bonne. Mais j'ai toujours voulu être au top, être numéro un", ajoute-t-il, admettant que, même en fin de championnat, il n'acceptait pas de ne pas gagner. "Je me suis amélioré, mais je n'ai jamais accepté cette sensation. Même à Mandalika, où j'ai été le plus rapide et je n'ai pas pu dépasser, jusqu'à finir troisième. Bien sûr, ça faisait longtemps que je n'avais pas obtenu de podium, mais je n'ai jamais accepté cette position."

En dépit de la frustration que cela traduit, ne pas se satisfaire de ces résultats était finalement positif pour Fabio Quartararo, poussé par sa motivation à l'idée de retrouver l'ivresse du succès.

"Vous savez, quand vous n'avez jamais figuré aux premières places, vous ne savez pas ce que ça fait. Si vous êtes habitué à faire toujours P5 ou P6 et que vous terminez P7 ou P8, vous arrivez plus ou moins à l'accepter. Mais quand vous avez goûté − en gros pendant les quatre dernières années − au fait de vous battre pour la victoire et le podium chaque week-end, et que vous finissez à ce genre de positions… La seule chose que je veux, c'est revenir à la victoire. J'ai faim de victoire et c'est toujours une bonne chose. Je crois que ça va être un très beau comeback, parce que je vais revenir [là où je dois être]."

Une course contre-la-montre pour Yamaha

Cette capacité à revenir au plus haut niveau, c'est tout ce qui anime Fabio Quartararo aujourd'hui. Pour Yamaha, la pression est forte car cette quête d'une compétitivité perdue coïncide avec la fin du contrat qui lie la marque à son pilote star. Et c'est une véritable course contre-la-montre qui s'ouvre pour Yamaha, les premiers mois de 2024 s'annonçant décisifs pour constituer le plateau 2025.

Cela passe par de gros travaux dans le développement de la M1, que ses pilotes ont vu stagner ces dernières années. D'ailleurs, Quartararo estime que la baisse de performance de la M1 avait commencé avant que les résultats n'en attestent. "Franchement, c'était clair dès 2021, l'année où j'ai gagné. La moto était moins bonne, elle n'était pas au même niveau [que les Ducati]. L'année dernière, même si j'ai fini deuxième, c'est pour moi la meilleure année que j'ai faite parce que la moto était clairement moins bonne. Mais maintenant, l'écart est beaucoup trop grand et je n'arrive plus à faire la différence."

Yamaha a une mission cet hiver : convaincre Fabio Quartararo de rester.

Qu'en sera-t-il de demain ? "Bien sûr, en tant que pilote, Yamaha m'a donné l'opportunité de venir en MotoGP", répond Fabio Quartararo quand nous lui demandons s'il est plus important pour lui de renouer avec la victoire en tant que pilote Yamaha ou simplement de gagner à nouveau. "Je leur ai apporté un titre. Notre relation est bonne. En tant que pilote, j'adorerais revenir avec Yamaha, retrouver les victoires. On a connu le haut, le bas, et j'aimerais revenir au top."

"Mais le fait est qu'on a vraiment très, très peu de temps pour y arriver, surtout pour que je sois convaincu que c'est un projet gagnant. Si je ne sens pas que c'est un projet gagnant et que je dois partir, je vais bien sûr devoir faire ce changement. Mais je vois que Yamaha pousse fort et j'adorerais revenir au sommet du classement avec eux."

"Comme vous le savez, le test de Misano a été très, très important pour moi − y compris pour calmer mon esprit. Évidemment, ça n'a pas été un super test pour nous", poursuit-il, ajoutant à quel point les tests de Valence, la semaine dernière, puis de Sepang, en février, s'annonçaient "vraiment importants pour [son] avenir".

"Surtout, je veux revenir régulièrement sur le podium, être en mesure de me battre pour le podium chaque semaine. En étant dans cette position, je ne peux pas m'attendre à gagner tous les week-ends, mais ce serait génial de me battre plus souvent pour le podium. On est bien trop loin à l'heure actuelle pour pouvoir dire 'OK, l'année prochaine, on va se battre pour le championnat'. C'est bien sûr mon objectif, mais en étant réalistes, il faut qu'on envisage les choses pas à pas. Être capable de se battre pour quelques victoires et pour beaucoup plus de podiums l'année prochaine, ce serait vraiment important et [ça voudrait dire que] Yamaha a fait du très bon travail."