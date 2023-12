Marini sort de l'ombre de Rossi : "C'est mon projet"

Comme son frère il y a vingt ans, Luca Marini quitte la moto dominatrice du MotoGP pour prendre le guidon de celle qui est devenue le vilain petit canard dont personne ne veut. La comparaison s'arrête là toutefois, car alors que Valentino Rossi a délaissé Honda fin 2003 pour rejoindre Yamaha et sortir le constructeur d'Iwata du marasme, son cadet fait en quelque sorte le chemin inverse. Le bolide qu'il abandonne est la Ducati, si dominatrice désormais, pour intégrer à son tour le stand Repsol Honda.

Quand Rossi a opéré ce changement, il était déjà la référence absolue du championnat et pouvait se permettre des choix audacieux, soutenu ensuite par un constructeur qui a mobilisé toute sa force afin que le pari soit réussi. Marini, lui, a encore beaucoup à prouver du haut de ses 26 ans et avec seulement trois saisons dans la catégorie reine derrière lui.

Bien évidemment, avant de prendre sa décision, il a demandé conseil autour de lui et c'est avec son frère que la discussion a été la plus particulière. Valentino n'est pas seulement son aîné, mais aussi un champion à l'aura incomparable et le patron de l'équipe qu'il quitte.

"Ça a été… intéressant", explique Luca Marini à La Gazzetta dello Sport. "On en a beaucoup parlé. Il est le premier que j'ai appelé. C'est difficile de parler avec lui, son rôle est à la fois celui de patron des managers et de l'équipe. Il était partagé entre le fait de reconnaître qu'il s'agissait d'une bonne opportunité à essayer de saisir et le fait de savoir qu'il serait dommage de me perdre."

Photo by: Dorna Luca Marini a découvert la Honda lors du test de Valence.

Malgré deux pole positions et six podiums cette saison (au cumul des courses sprints et des Grands Prix), beaucoup estimaient que Luca Marini vivait toujours dans l'ombre de son champion de frère puisqu'il a couru pour l'équipe marquée du sceau de VR46 depuis 2018. Rompre son contrat pour voler de ses propres ailes va désormais lui permettre de faire ses preuves en dissipant les derniers doutes que certains peuvent avoir.

"C'est un dernier step, qui était nécessaire", reconnaît-il. "C'est mon projet. Aller dans une équipe officielle, c'était mon rêve et mon objectif. Pour moi, c'est une chose tout à fait normale. Le fait d'être le frère de Valentino Rossi ne change rien pour moi."

Alors que Luca Marini récupère le guidon délaissé par Marc Márquez, qui a éprouvé le besoin de se confronter à la Ducati pour relancer sa carrière, Honda va avoir besoin de ses capacités d'analyse afin de dessiner une direction à suivre pour que la moto japonaise retrouve sa compétitivité.

"Aujourd'hui, la RC213V n'est pas la meilleure moto, mais je veux travailler avec l'équipe et avec Honda pour les ramener au sommet, là où ils méritent d'être", souligne le pilote italien, qui a réussi à obtenir un contrat de deux ans. "Honda a besoin d'une direction à suivre et j'espère être celui qui la leur donnera."