Comment Honda révolutionne son aéro

Notoirement difficile à dompter, la Honda a été impliquée dans 80 chutes dans le cadre des Grands Prix de la saison 2023, avec une plainte récurrente de la part des pilotes : le manque de grip arrière et l'imprévisibilité des pertes de contrôle. Le constructeur japonais cherche à présent à tourner la page de ce bilan catastrophique, d'autant plus contraint de le faire que le départ de Marc Márquez met tout le groupe au pied du mur. En 2024, ça passe ou ça casse.

On savait déjà que de grandes manœuvres avaient lieu dans l'organigramme et que deux pilotes ont été recrutés pour tenter d'apporter leur pierre à l'édifice, à savoir Johann Zarco dans le team LCR et Luca Marini chez Repsol Honda, tous deux loués pour la qualité de leur retour technique − en plus d'apporter avec eux une expérience récente non négligeable sur la Ducati qui domine le championnat.

Restait à voir ce que le HRC allait pouvoir proposer sur sa moto, alors que le test mené en septembre à Misano avait laissé un goût d'inachevé. Alberto Puig avait prévenu, la machine prévue pour le premier test de l'intersaison, mardi à Valence, serait "complètement différente", et ce fut bien le cas, ne serait-ce que dans son aspect esthétique qui a semblé emprunter la direction prise par Aprilia.

Alors que le nouveau système de concessions va permettre à Honda deux changements de carénages dans la saison, les développements aérodynamiques affichés à Valence, et nourris par les séances du HRC en soufflerie, ne sont pas passés inaperçus. Le constructeur a ainsi complètement repensé les flux autour de la moto, avec une approche résolument différente par rapport à la RC213V qui disputait dimanche dernier la dernière course de la saison.

Le changement commence avec l'aileron à deux plans qui se trouve de chaque côté du carénage avant : alors que l'élément supérieur est resté au même emplacement qu'avant, la partie inférieure a été reculée de manière notable, ce qui modifie le centre de pression aérodynamique.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Le nouveau carénage avant sur la Honda de Luca Marini.

Si l'on déplace le regard vers l'arrière, on découvre que le reste du carénage essayé était tout aussi inédit, avec une évolution des flancs qui suit la voie empruntée par Aprilia avec sa RS-GP. La partie supérieure semble plus étroite, alors que la partie proéminente a été nettement agrandie, avec une carrosserie qui se prolonge vers l'arrière et habille davantage la moto.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini en piste avec un package aéro inédit sur la Honda.

Une prise d'air réduite se charge d'orienter différemment l'air chaud depuis le radiateur et la fourche arrière est également apparue très différente, signe que la position du pilote a été repensée dans cette vaste quête d'une nouvelle répartition des masses.

Honda a testé un nouvel aileron arrière

À l'arrière, on a vu disparaître les ailettes en forme de V... mais pour mieux dévoiler un énorme aileron, qui n'est cette fois pas sans rappeler l'orientation prise par KTM.