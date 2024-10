Quartararo trop limité par le grip : "Une journée compliquée"

La journée a bien débuté pour Fabio Quartararo à Motegi, avec une deuxième place en Q1 qui lui a ouvert les portes de la deuxième partie des qualifications, mais les limites de sa Yamaha étaient ensuite trop fortes. Le manque d'adhérence chronique de la M1 l'a empêché de se battre et il n'a pris que la 12e place sur la grille de départ.

Lors du sprint, le premier virage lui a fait perdre trois positions, qu'il a gagnées à nouveau avec les abandons de Brad Binder, Pedro Acosta et Aleix Espargaró, pour prendre une modeste 12e place, hors des points. "J'ai fait un bon départ, le premier virage était assez compliqué", a expliqué Quartararo sur Canal+. "Ensuite, on voit que le grip n'était pas du tout là, on était à une seconde au tour des hommes de devant. Donc oui, clairement, une journée compliquée pour nous."

"Les conditions de piste ont une influence beaucoup trop forte", a déploré le Français lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je pense que les conditions de piste influencent tous nos résultats. S'il y a du grip, on est plutôt bons, s'il n'y a rien, on est vraiment limités."

La faible adhérence offerte par Motegi complique donc le week-end de Quartararo et les gouttes de pluie vues dans la matinée n'ont fait que renforcer le problème : "Il n'y a pas eu la moindre évolution. On a utilisé exactement la même moto que ce matin. On a testé quelque chose qui était moins bon. Il pleuvait un peu. Dans ces conditions, on avait l'air complètement perdus."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Même dans un tour de chauffe, j'avais du mal à suivre facilement les pilotes devant moi. C'était assez difficile mais il faut prendre de l'expérience. J'essaie d'apprendre, de voir s'il y a une chose que l'on peut améliorer."

Quartararo se voit donc contraint d'accepter les fluctuations de sa machine selon l'adhérence offerte par chaque tracé visité : "Ce n'est pas un problème de réglages. Dans les réglages, on a changé la moto, on a juste du mal à mettre la roue arrière au sol. C'est la seule chose qui manque. On a tout tenté dans les réglages et ça ne vient pas de là. C'est surtout le grip arrière."

"À Misano, on avait exactement la même moto que maintenant. Il n'y a pas de raison pour que je me sois battu avec Morbidelli à Misano et que là on ait fini à dix secondes en 12 tours. Il n'y a rien, pas de raison. Juste les conditions de piste, ça change tout pour nous."